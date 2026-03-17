日向坂46鶴崎仁香（つるさき・にこ＝21）が17日、自身の公式ブログを更新し、現役早大生であることを公表した。現在3年生という。

前日16日、テレビ朝日系「クイズプレゼンバラエティー Qさま！！」のスペシャルに出演し、早大に通っていることを明かしていた。

ブログでは「Qさま！！」出演を報告し感謝をつづった上で、「そして、今日は皆様に一つ大切なご報告があります」と切り出した。「番組でもお話させていただいた通り、私は現在、早稲田大学に通っています」と告白した。「こうしてこのタイミングで公表することに対して悩むこともありましたが、スタッフの皆さまとも相談させていただき、今回公表する運びとなりました」と説明した。

「私はオーディションの時に、『大好きな日向坂46の魅力を、世界中の方に伝えていけるような存在になりたいです！』と言いました。私にとって大きすぎる目標ではありますが、1年間の活動を経て、この決意の気持ちも、日向坂が好きな気持ちも、さらに強くなったんです」と伝え、「まだまだ未熟な私ではありますが、この言葉の通り、普段日向坂46を知らない方にもグループの魅力を広めていけるような存在になれるように。そして、大好きな日向坂46というグループに貢献できるように。これからも自分の可能性を模索しながら、アイドル活動たくさんのことに挑戦し続けていきたいです！！」と誓った。「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

鶴崎は昨年3月加入の五期生。神奈川県生まれで、特技はトランペット。

卒業生を含めて早大生だと公表するのはグループ初。坂道グループでは他に乃木坂46の黒見明香（22）も現役の早大生だ。また元乃木坂46で現日本テレビの市來玲奈アナウンサー（30）もグループ在籍中に早大に進学し、早大卒後日テレ入りしている。