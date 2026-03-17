King ＆ Prince永瀬廉、鈴木亮平からの「リブート」撮影時のアドバイス明かす「頼りがいしかない」
【モデルプレス＝2026/03/17】17日、都内にて俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）のファンイベント「裏切り者サミット」が開催され、事前囲み取材に、鈴木、戸田恵梨香、King ＆ Prince永瀬廉が出席。永瀬が撮影時に鈴木からアドバイスを受けたことを振り返った。
【写真】「リブート」苦労したシーンを再現する永瀬廉
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。第7話より第2章が開幕。本物の儀堂の死をきっかけに覚醒した早瀬（鈴木）は全てのカギを握る幸後一香（戸田）を捕らえるために奔走。15日に放送された第8話で、一香の正体はリブートした早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）であることが明らかとなった。
裏組織のトップ・合六（北村有起哉）の部下・冬橋航を演じる永瀬は、周りからの反響を聞かれ、久々に会うスタッフや友人に「今日殴られないよね？」と「ビビられます」と告白。鈴木は永瀬の印象を聞かれると、「仕事を全部楽しんでやっている。会ったときも『昨日東京ドームやったんですよ〜！今度ぜひ来てください』とか。全部の仕事を100％一生懸命やっているし、ストイックでもあるんでしょうけど楽しんでいるところが魅力的だなと思いました」と語った。
3人は全員関西人。戸田も「こんなに関西弁喋るんだと思いました。気が抜けると引っ張られそうな感じがあって気さくでいつも現場を明るくしてくれていた」と永瀬の印象を明かしていた。
また、永瀬は鈴木について「頼りがいしかない」と銃を構えるシーンでは「撃ち方変えてみて」と鈴木からアドバイスがあったことを回想し、戸田も「（鈴木の）銃の扱いに関しては怖くない？」と共感。これまでの作品の役作りから銃の練習に海外に行くこともあるといい、永瀬は「俳優さんなのかなんなのか…」と鈴木の徹底ぷりに感嘆していた。（modelpress編集部）
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【写真】「リブート」苦労したシーンを再現する永瀬廉
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。第7話より第2章が開幕。本物の儀堂の死をきっかけに覚醒した早瀬（鈴木）は全てのカギを握る幸後一香（戸田）を捕らえるために奔走。15日に放送された第8話で、一香の正体はリブートした早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）であることが明らかとなった。
◆永瀬廉、鈴木亮平からのアドバイス明かす
裏組織のトップ・合六（北村有起哉）の部下・冬橋航を演じる永瀬は、周りからの反響を聞かれ、久々に会うスタッフや友人に「今日殴られないよね？」と「ビビられます」と告白。鈴木は永瀬の印象を聞かれると、「仕事を全部楽しんでやっている。会ったときも『昨日東京ドームやったんですよ〜！今度ぜひ来てください』とか。全部の仕事を100％一生懸命やっているし、ストイックでもあるんでしょうけど楽しんでいるところが魅力的だなと思いました」と語った。
3人は全員関西人。戸田も「こんなに関西弁喋るんだと思いました。気が抜けると引っ張られそうな感じがあって気さくでいつも現場を明るくしてくれていた」と永瀬の印象を明かしていた。
また、永瀬は鈴木について「頼りがいしかない」と銃を構えるシーンでは「撃ち方変えてみて」と鈴木からアドバイスがあったことを回想し、戸田も「（鈴木の）銃の扱いに関しては怖くない？」と共感。これまでの作品の役作りから銃の練習に海外に行くこともあるといい、永瀬は「俳優さんなのかなんなのか…」と鈴木の徹底ぷりに感嘆していた。（modelpress編集部）
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