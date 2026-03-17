俳優の戸田恵梨香が１７日、都内で行われたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜、後９・００）のトークイベントに出席した。最終章に突入する物語を盛り上げるべく、共演の鈴木亮平、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉とトークを繰り広げた。

妻殺しの罪を着せられた善良なパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明するため、悪徳刑事・儀堂に顔を変える＝リブート（再起動）を決意するサスペンス。１５日放送の第８話で戸田演じる一香の正体が、陸の妻・夏海がリブートした姿と判明したばかり。

役どころがベールを脱ぎ、戸田は「やっと言える」と解放された表情を見せた。ドラマ放送前の取材などで役どころを聞かれた際に「公認会計士」としか答えられなかったといい、「言えること本当にないなって思っていた。このイベントを含めて、自分の言葉で何か伝えられる機会をいただいて本当にうれしい」と感激の様子だった。

この反応に対し、鈴木が「ヒヤヒヤしていたもん。（戸田は）１話の宣伝から、早瀬のことをずっと『陸が〜陸が〜』と言っていて。一香は陸とか言わないからって。意外と脇が甘いんですよ」とツッコむと、戸田は「えっへへへ」とお茶目に苦笑いを浮かべていた。