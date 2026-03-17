俳優の鈴木亮平が１７日、都内で、主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜、後９・００）のトークイベントを行った。放送直後にＳＮＳで考察合戦が巻き起こっているが、最終章に突入した今作について「友人から『こうなんでしょ？』って答えに困る質問がいっぱい来て、何度『どうかな』と言ったか」と反響の大きさを語った。

鈴木は善良なパティシエと悪徳刑事を一人二役で演じわけ、話題を集めている。マニアックな演じ分けのポイントを「（リブート前の陸を演じる）松山ケンイチ君の走り方」と回答。第１話で松山が走って逃げているシーンについて「すごくクセのある走り方をされている。踏襲しながらだんだんそれが薄くなっていくけど、どこか早瀬が残っている風にしたいなと思って、松山君に話を聞いたら、本当の松山君は陸上部で走りにはこだわりがあるらしい。松山君が１話であれだけ強烈なキャラクターを作り上げたからこそ、僕は引き継ぐことができたなと思います」と語っていた。

イベントには、俳優の戸田恵梨香、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉ら共演者も出席した。