実写版『ONE PIECE』シーズン2の“プライズ”が登場！ チョッパーのぬいぐるみやリュックなど展開
Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2のプライズ商品が、3月3週から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。
【写真】一緒にお出かけしたい「ボールチェーン付きぬいぐるみ」も！ 展開プライズ一覧
■3月3週より連続登場
今回登場するのは、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2をモチーフにしたアミューズメント専用景品。
3月3週からは、幅約30cmとインパクト大な「宝箱ぬいぐるみXL 〜season2〜」全2種が、3月4週からはそれぞれ違ったポーズの「チョッパーボールチェーン付きぬいぐるみ」全3種が順次展開される。
また4月2週には、実際に被れる「チョッパーの帽子ぬいぐるみXL プレミアム」を投入。続く4月3週には物を入れて背負える「チョッパーのリュック」も順次ラインナップされる予定だ。
【写真】一緒にお出かけしたい「ボールチェーン付きぬいぐるみ」も！ 展開プライズ一覧
■3月3週より連続登場
今回登場するのは、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2をモチーフにしたアミューズメント専用景品。
3月3週からは、幅約30cmとインパクト大な「宝箱ぬいぐるみXL 〜season2〜」全2種が、3月4週からはそれぞれ違ったポーズの「チョッパーボールチェーン付きぬいぐるみ」全3種が順次展開される。
また4月2週には、実際に被れる「チョッパーの帽子ぬいぐるみXL プレミアム」を投入。続く4月3週には物を入れて背負える「チョッパーのリュック」も順次ラインナップされる予定だ。