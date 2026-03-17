「Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2 宝箱ぬいぐるみXL 〜season2〜」

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　Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2のプライズ商品が、3月3週から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。

【写真】一緒にお出かけしたい「ボールチェーン付きぬいぐるみ」も！　展開プライズ一覧

■3月3週より連続登場

　今回登場するのは、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2をモチーフにしたアミューズメント専用景品。

　3月3週からは、幅約30cmとインパクト大な「宝箱ぬいぐるみXL 〜season2〜」全2種が、3月4週からはそれぞれ違ったポーズの「チョッパーボールチェーン付きぬいぐるみ」全3種が順次展開される。

　また4月2週には、実際に被れる「チョッパーの帽子ぬいぐるみXL プレミアム」を投入。続く4月3週には物を入れて背負える「チョッパーのリュック」も順次ラインナップされる予定だ。