＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】ファンが驚愕した小兵力士の“極太”脚

かつて「天才相撲少年」として注目を集めた若手力士の劇的な肉体進化に、ファンの熱視線が注がれた。160センチ台と小柄ながら、鍛え上げられた“極太”の太ももファン驚愕。「身体大きくなってる」「太もも凄い」と驚嘆の声が上がった。

注目を集めたのは、序二段九十三枚目・康誠（秀ノ山）。小学生時代に“天才相撲少年”として注目を集めた康誠は、現在17歳 。身長166.0センチ、体重80.8キロという体格ながら、序二段八十八枚目・達ノ森（伊勢ノ海）との一番で、その身体能力の高さを遺憾なく発揮した。

取組では、立ち合いから低く鋭く踏み込むと、相手の懐へ一気に侵入。達ノ森の巨体をもろともせず、強靭な下半身をバネにして相手の右脚を抱え上げ、力強く土俵外へ追いやった。その際に見せた脚の太さと安定感は、日頃の稽古の積み重ねを物語るものであった。

土俵に上がってからの四股の所作。さらに見事な白星にファンからは「足ぶっといな」「いいね四股」「すり足頑張ってるんかな」「身体大きくなってる」といった声が続々。技術だけでなく、体作りを徹底している姿勢に多くのファンが期待を寄せた。快勝した康誠は4勝1敗と勝ち越しを決め、新鋭としての存在感を改めて示した。（ABEMA／大相撲チャンネル）