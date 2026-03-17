◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝１７日、栗東トレセン

未完だからこそ底知れない。エアビーアゲイル（牝３歳、栗東・辻野泰之厩舎、父シスキン）は前走の平場（３歳１勝クラス）２着から２か月半ぶりの実戦。成長を促したローテだったが、辻野調教師は「線が細いし、まだ成長途上で芯が入っていない感じ。２０〜３０キロ増えてもいいフレームなんですが」と冷静に分析する。

その言葉も高い資質を感じているからこそ。１歳で初めて見た時から素質を感じ、実際に騎乗してから確信は深まった。「操縦性の良さがあるし、取り口も安定しています。走ってきそうな感じはあるんです」。３戦１勝、２着２回。勝ち切れない走りがもどかしい。

ロードカナロア産駒ながら大阪杯を連覇したベラジオオペラの妹。デビューから一貫して、２０００メートルを使ってきた。「スラッとした体形で、キャンターも体を大きく使います。桜花賞よりオークス、秋華賞向きだと思います。ここで賞金を加算できれば」とトレーナー。初の重賞挑戦で、良血の覚醒を信じている。（山本 武志）