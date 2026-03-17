元日本ハムの杉谷拳士氏が１７日、ＳＮＳを更新。マイアミでの再会ショットを投稿し、話題になっている。

自身のインスタグラムに「マイアミで、元埼玉西武ライオンズのエルネスト・メヒアと再会」とメヒア氏との再会を明かした。続けて「一緒にプレーしたことはないけれど、同じグラウンドで同じ時間を過ごした仲」とつづり、「久しぶりに会ったのに、しっかり覚えていてくれて笑顔でハグしてくれたのがめちゃくちゃ嬉しかった」と喜びをあらわにした。 最後は「野球がつないでくれる縁って、やっぱり素敵だなと改めて感じた瞬間！」と締め、再会ショットをアップ。メヒア氏とハグする様子を投稿した。

この投稿に「しっかり覚えていてくれてって、そりゃそうですよ。試合前から場内アナウンスで主役の座を不動のものにしていた相手チームの選手のことを忘れるはずはありません」「ただの野球だけの繋がりならメヒアはこんな顔をしないと思いました。やはり杉谷さんのお人柄だからこそ！」「メヒアさん久々 そりゃ人間性が素晴らしく愛されキャラの拳士さんは忘れませんよぉ 今後もこの様な再会が数多く有りそう ＭＬＢにＮＰＢ、侍ジャパンにサバンナバナナズと広く活動なさって 今後も人の輪と縁を広げてください」などのコメントが寄せられている。