鹿児島県指宿市の水迫畜産が、牛肉の産地などを不正に表示していた問題です。ふるさと納税の返礼品としていた鹿屋市と枕崎市の職員が17日、加工場を立ち入り調査しました。

（記者）「鹿屋市と枕崎市の職員が工場に到着しました。これから立ち入り調査が行なわれます」

この問題は、水迫畜産が2023年1月から2024年1月にかけて、沖縄県産や宮崎県産を「鹿児島県産」などと不正に表示していたものです。

水迫畜産は取材に対し「社内で産地を把握できていれば、他県産の肉を鹿児島県産と表示してもいいと思っていた」という趣旨の説明をしています。

17日は、ふるさと納税の返礼品としていた鹿屋市と枕崎市の担当者らが、鹿児島市喜入瀬々串町の加工場を立ち入り調査しました。

（枕崎市企画調整課・篭原正二課長）「残念である、遺憾であるという話をした」

（鹿屋市ふるさとPR課・内倉康孝課長）「寄付をしていただいた皆さんに非常に申し訳ないということ、誠心誠意対応するという言葉もいただいた。我々も一緒になって早めの対応をしていきたい」

水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品として取り扱っていたのは、鹿屋市と枕崎市のほか、鹿児島市や姶良市、南九州市、指宿市の6市で、少なくともおよそ4万1000件です。

水迫政治社長は、南九州市などに「勉強不足だった」と説明し、謝罪しています。

鹿児島市、姶良市、枕崎市は不正表示のあった期間に寄付をした人への対応として、水迫畜産側から代替商品を発送することが提案されたということです。

この問題を受けて、県は6つの市に対し、返礼品の件数や人数などの報告を求めていて、その後、総務省に提出するということです。

・