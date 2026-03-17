意識不明の中学生をジェット機で搬送 奄美大島から福岡へ NPOの取り組み鹿児島県では初
交通事故で意識不明の中学生 小型ジェット機で福岡の病院へ自宅がある喜界島には治療できる病院がない…県立大島病院がNPO「日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク」＝JCCNに打診
交通事故で意識不明となっている男子中学生が17日、奄美大島から福岡の病院へジェット機で搬送されました。NPOの取り組みで、鹿児島県内では初めてです。
奄美大島から福岡の九州大学病院へ搬送されたのは、中学1年の男子生徒(13)です。
先月14日、喜界町で自転車に乗っていたところ、軽乗用車にはねられ意識不明の重体となっていて、およそ1か月、県立大島病院で手当てを受けていました。
自宅がある喜界島には治療できる病院がないため、母親の実家がある福岡へ転院することになり、県立大島病院が、大阪のNPO法人「日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク」＝JCCNに打診し、17日の搬送が決まりました。
費用は無料で、おととし以降、全国23例目で、県内では初めてです。搬送費用は600～700万円 寄付やクラウドファンディングを活用
（父親）「体にかかるリスクが下がるので、すごく助かる。できるだけ早く目を覚まして、歩いて走りまわれるように、できる限りのサポートはしていこうと思っている」
（県立大島病院・中村健太郎救命救急センター長）「ゆくゆくはこういったものを、国、県、行政レベルでの支援が広まって、患者さんが離島にいても同じ水準で医療が受けられる、かつタイムリーに治療できる。そういう時代が目指せたらいい」
JCCNによりますと、搬送にかかる費用は600～700万円で、寄付やクラウドファンディングで集まった資金で賄われています。
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