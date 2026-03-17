交通事故で意識不明の中学生 小型ジェット機で福岡の病院へ

交通事故で意識不明となっている男子中学生が17日、奄美大島から福岡の病院へジェット機で搬送されました。NPOの取り組みで、鹿児島県内では初めてです。

奄美大島から福岡の九州大学病院へ搬送されたのは、中学1年の男子生徒(13)です。

先月14日、喜界町で自転車に乗っていたところ、軽乗用車にはねられ意識不明の重体となっていて、およそ1か月、県立大島病院で手当てを受けていました。

自宅がある喜界島には治療できる病院がない…県立大島病院がNPO「日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク」＝JCCNに打診

自宅がある喜界島には治療できる病院がないため、母親の実家がある福岡へ転院することになり、県立大島病院が、大阪のNPO法人「日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク」＝JCCNに打診し、17日の搬送が決まりました。

費用は無料で、おととし以降、全国23例目で、県内では初めてです。

搬送費用は600～700万円 寄付やクラウドファンディングを活用

（父親）「体にかかるリスクが下がるので、すごく助かる。できるだけ早く目を覚まして、歩いて走りまわれるように、できる限りのサポートはしていこうと思っている」

（県立大島病院・中村健太郎救命救急センター長）「ゆくゆくはこういったものを、国、県、行政レベルでの支援が広まって、患者さんが離島にいても同じ水準で医療が受けられる、かつタイムリーに治療できる。そういう時代が目指せたらいい」

JCCNによりますと、搬送にかかる費用は600～700万円で、寄付やクラウドファンディングで集まった資金で賄われています。

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