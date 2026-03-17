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3/14 ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ 2-0 ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
DF´ØÉÙ´ÓÂÀ(20¡¢²£ÉÍFM=ÆüÂÎÂçÇð¹â¢ª¶Í°þ²£ÉÍÂç) ¢¦75
MFÉ±ÌîÀ¿(17¡¢ÀéÍÕ=ÀéÍÕU-18/2¼ï) ¢¦66
3/14 ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ 1-1(PK5-6) FCÅìµþ
MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(19¡¢FCÅìµþ=FCÅìµþU-18) ¢¦64
3/14 Çð¥ì¥¤¥½¥ë 0-1 FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
FWÆÁÂ¼ÉöÂç(18¡¢Ä®ÅÄ=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) SUB
3/14 ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º 1-0 Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
MFÂç´ØÍ§æÆ(21¡¢ÀîºêF=ÀîºêF U-18) ¢¥7
3/14 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ 1-0 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
MF»³ËÜ¾æ°Î(19¡¢ÅìµþV=ÅìµþV¥æ¡¼¥¹) ¢¥11
FWÇò°æÎ¼¾ç(20¡¢ÅìµþV=ÅìµþV¥æ¡¼¥¹) SUB
MFÁáÀîÈ»Ê¿(20¡¢±ºÏÂ=±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹) SUB
FW¾ÈÆâÍøÏÂ(19¡¢±ºÏÂ=±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹) SUB
¢§J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST
3/14 À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ 1-1(PK4-2) ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
MF¾®ÁÒ¹¬À®(20¡¢²¬»³=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¢ªË¡À¯Âç/ÆÃÊÌ»ØÄê) ¢¥45
FWüâ¶¶²¢ÎÉ(20¡¢²¬»³=Ãæ±û³Ø±¡¹â¢ªÅì³¤³Ø±àÂç/ÆÃÊÌ»ØÄê) SUB
3/14 Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ 0-3 ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
GK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø(20¡¢Ì¾¸Å²°=Ì¾¸Å²°U-18) SUB
MF¿¹ÁÔ°ìÏ¯(18¡¢Ì¾¸Å²°=Ì¾¸Å²°U-18) ¢¥45
DF»³ÅÄ³¤ÅÍ(19¡¢¿À¸Í=¿À¸ÍU-18) ¢¥1
MFßÀºê·òÅÍ(18¡¢¿À¸Í=¿À¸ÍU-18) SUB
3/14 µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. 1-2 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
MFÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(20¡¢CÂçºå=CÂçºåU-18) ¢¦62
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3/14 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç 2-0 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå
GK¹ÓÌÚÎ°°Î(18¡¢GÂçºå=GÂçºå¥æ¡¼¥¹) SUB
MFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ(19¡¢GÂçºå=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) ¢¥14
3/15 V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê 1-0 ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
FWÆ»ÏÆË(19¡¢Ê¡²¬=·§ËÜ¥æ¡¼¥¹) SUB
FW¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó(19¡¢Ê¡²¬=Ê¡²¬U-18) ¢¥12
¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-A
3/14 ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ 3-1 SCÁêÌÏ¸¶
FW¸Å²°ÊâÌ´(18¡¢ÀçÂæ=ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹) SUB
3/14 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 2-1 ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
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FWÀÐ°æµ×·Ñ(20¡¢¾ÅÆî=¾ÅÆîU-18) ¢¦62
MFÊ¿²ìÂç¶õ(20¡¢µþÅÔ¢ª»³·Á/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=µþÅÔU-18) SUB
3/15 ¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í 0-1 ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£
MFÅÄÃæÍãºã(18¡¢È¬¸Í=¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥íÀéÍÕU18) ¢¥14
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3/15 ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ 2-0 ÆÊÌÚSC
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3/15 ²£ÉÍFC 3-0 ¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ
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DFÃæÌîÎÏÎÜ(20¡¢·²ÇÏ=¶ÍÀ¸°ì¹â) SUB
FW½Ð´Ö»×ÅØ(20¡¢»¥ËÚ¢ª·²ÇÏ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=»¥ËÚU-18) SUB
¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-B
3/14 RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã 1-2 Æ£»ÞMYFC
MF¿ÀÅÄÂÙÅÍ(17¡¢ÂçµÜ=ÂçµÜU18/2¼ï) SUB
FWÆü¹â¸µ(18¡¢ÂçµÜ=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) SUB
GK·ªÀ´ÂÁ»Ö(19¡¢Æ£»Þ=ÇðU-18) ¡ý90
DF±ÊÌî½¤ÅÔ(19¡¢FCÅìµþ¢ªÆ£»Þ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=FCÅìµþU-18) ¡ý90
MF²ÏËÜÂç²í(19¡¢AIE¹ñºÝ¹â¢ªÆ£»Þ) SUB
MF¶ÜÀ¸³¤æÆ(20¡¢Æ£»Þ=¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â) SUB
3/14 ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ 0-1 ¤¤¤ï¤FC
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MFÌÚ¿áæÆÂÀ(19¡¢¹Åç¢ª¤¤¤ï¤/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=¹Åç¥æ¡¼¥¹) ¢¥27
3/14 ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í 0-5 ¾¾ËÜ»³²íFC
FW°æ¾å°¦Îü(19¡¢¹Åç¢ª¾¾ËÜ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=¹Åç¥æ¡¼¥¹) ¢¥20
3/14 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ 0-1 ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
MFÀî¹çÆÁÌÒ(19¡¢ÈØÅÄ=ÈØÅÄU-18) ¢¦74
DF¹ÃÈåÍ¤Áó(18¡¢ÈØÅÄ=ÈØÅÄU-18) SUB
MFÀÐÄÍÏ¡Êâ(18¡¢ÈØÅÄ=ÈØÅÄU-18) SUB
3/15 FC´ôÉì 2-1 Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
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DFÅÚ²°Ý¥Âç(19¡¢ÀîºêF¢ªÊ¡Åç/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=ÀîºêF U-18) ¡ý90
DFÀéÍÕ¸×»Î(20¡¢»³·Á¢ªÊ¡Åç/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=»³·Á¥æ¡¼¥¹) ¢¦76
3/14 ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC 2-0 FCº£¼£
FWÄ¹¼ÀÉ÷(18¡¢¹âÃÎ=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹) ¢¥1
DFÇßÌÚÎç(20¡¢º£¼£=Äëµþ¹â) ¡ý90
DFºû½¤Âç(19¡¢º£¼£=»¥ËÚÂçÃ«¹â) ¢¥15
MFµ×ÊÝ·Ã²»(18¡¢º£¼£=Äëµþ¹â) SUB
3/14 ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö 0-0(PK2-4) ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
MFÔ¢ÉðÍ¦ÅÍ(20¡¢ÆàÎÉ=¶½Ô¢¹â) ¢¦86
MFßÀÌ¾¸µ´õ(17¡¢ÆàÎÉ=ÆàÎÉ¥æ¡¼¥¹/2¼ï) ¢¦69
MF´Ø¸ýÃÒÌé(18¡¢ÆàÎÉ=ÆàÎÉ¥æ¡¼¥¹) ¢¥4
DFº´Æ£³¤¹¨(19¡¢¼¯Åç¢ª¿·³ã=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ) ¡ý90
MFÀÐ»³ÀÄ¶õ(20¡¢¿·³ã=¿·³ãU-18) ¢¥4
MFÂçÃÝÍ¥¿´(20¡¢¿·³ã=¿·³ãU-18) SUB
3/14 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³ 0-2 ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
MFµµÅÄÊâÌ´(19¡¢ÉÙ»³=Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â) ¢¥45
3/15 ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹ 1-0 ¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô
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MFÀçÇÈÈ»ÂÀÏº(16¡¢°¦É²=°¦É²U-18/2¼ï) SUB
¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST-B
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MFºæ²°²Â²ð(20¡¢Ä»À´=Ä»À´U-18) ¢¥7
MF¾¾²¬¶Áµ§(21¡¢Ä»À´=Ä»À´U-18¢ªIPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂçºß³ØÃæ/ÆÃÊÌ»ØÄê) SUB
FWÎëÌÚÂçÃÚ(19¡¢Ä»À´=Ä»À´U-18) ¢¥7
DFÌÚÕé²÷ÅÍ(19¡¢CÂçºå¢ªËÌ¶å½£/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=CÂçºåU-18) ¡ý90
MF´±ß·Î°ÂÁ(20¡¢ËÌ¶å½£=ËÌ¶å½£U-18) ¡ý90
MFµÈ¸¶Éö¿Í(19¡¢ËÌ¶å½£=ÇðU-18) ¢¥10
3/14 ¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê 1-0 ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿
MF°ÂÆ£Î¦ÅÐ(19¡¢µÜºê=GÂçºå¥æ¡¼¥¹) SUB
FWÌÚµöÂÀ²ì(20¡¢ÂçÊ¬=ÂçÊ¬U-18) SUB
3/14 FCÎ°µå 1-1(PK4-5) ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
MF»Ö·ÄâÃ¹ªÍÎ(18¡¢Î°µå=Î°µåU-18) SUB
FWËö±ÊÆ©±Í(20¡¢»³¸ý=»³¸ýU-18) ¢¥6 PK¡û
3/15 ¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ 0-1 ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
¤Ê¤·
3/15 ¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC 1-0 ¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì
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¢§J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST
3/14 ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ 2-0 ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
DF´ØÉÙ´ÓÂÀ(20¡¢²£ÉÍFM=ÆüÂÎÂçÇð¹â¢ª¶Í°þ²£ÉÍÂç) ¢¦75
MFÉ±ÌîÀ¿(17¡¢ÀéÍÕ=ÀéÍÕU-18/2¼ï) ¢¦66
3/14 ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ 1-1(PK5-6) FCÅìµþ
MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(19¡¢FCÅìµþ=FCÅìµþU-18) ¢¦64
3/14 Çð¥ì¥¤¥½¥ë 0-1 FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
FWÆÁÂ¼ÉöÂç(18¡¢Ä®ÅÄ=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) SUB
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3/14 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ 1-0 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
MF»³ËÜ¾æ°Î(19¡¢ÅìµþV=ÅìµþV¥æ¡¼¥¹) ¢¥11
FWÇò°æÎ¼¾ç(20¡¢ÅìµþV=ÅìµþV¥æ¡¼¥¹) SUB
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FW¾ÈÆâÍøÏÂ(19¡¢±ºÏÂ=±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹) SUB
¢§J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST
3/14 À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ 1-1(PK4-2) ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
MF¾®ÁÒ¹¬À®(20¡¢²¬»³=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¢ªË¡À¯Âç/ÆÃÊÌ»ØÄê) ¢¥45
FWüâ¶¶²¢ÎÉ(20¡¢²¬»³=Ãæ±û³Ø±¡¹â¢ªÅì³¤³Ø±àÂç/ÆÃÊÌ»ØÄê) SUB
3/14 Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ 0-3 ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
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MF¿¹ÁÔ°ìÏ¯(18¡¢Ì¾¸Å²°=Ì¾¸Å²°U-18) ¢¥45
DF»³ÅÄ³¤ÅÍ(19¡¢¿À¸Í=¿À¸ÍU-18) ¢¥1
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3/14 µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. 1-2 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
MFÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(20¡¢CÂçºå=CÂçºåU-18) ¢¦62
FW²£»³Ì´¼ù(20¡¢CÂçºå=Äëµþ¹â) ¢¦70
3/14 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç 2-0 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå
GK¹ÓÌÚÎ°°Î(18¡¢GÂçºå=GÂçºå¥æ¡¼¥¹) SUB
MFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ(19¡¢GÂçºå=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) ¢¥14
3/15 V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê 1-0 ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
FWÆ»ÏÆË(19¡¢Ê¡²¬=·§ËÜ¥æ¡¼¥¹) SUB
FW¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó(19¡¢Ê¡²¬=Ê¡²¬U-18) ¢¥12
¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-A
3/14 ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ 3-1 SCÁêÌÏ¸¶
FW¸Å²°ÊâÌ´(18¡¢ÀçÂæ=ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹) SUB
3/14 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 2-1 ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
MFÀÐ¶¶À¥Æä(19¡¢¾ÅÆî=¿À¸Í¹°ÎÍ¹â) ¡ý90
FWÀÐ°æµ×·Ñ(20¡¢¾ÅÆî=¾ÅÆîU-18) ¢¦62
MFÊ¿²ìÂç¶õ(20¡¢µþÅÔ¢ª»³·Á/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=µþÅÔU-18) SUB
3/15 ¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í 0-1 ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£
MFÅÄÃæÍãºã(18¡¢È¬¸Í=¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥íÀéÍÕU18) ¢¥14
FW¾®ÃÝÃÎ²¸(19¡¢À¶¿å¢ªÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£=À¶¿å¥æ¡¼¥¹/°éÀ®Êý´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ) SUB
3/15 ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ 2-0 ÆÊÌÚSC
GKËÙÆâÃÒ°ª(19¡¢½©ÅÄ=½©ÅÄU-18) SUB
3/15 ²£ÉÍFC 3-0 ¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ
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FW½Ð´Ö»×ÅØ(20¡¢»¥ËÚ¢ª·²ÇÏ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=»¥ËÚU-18) SUB
¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-B
3/14 RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã 1-2 Æ£»ÞMYFC
MF¿ÀÅÄÂÙÅÍ(17¡¢ÂçµÜ=ÂçµÜU18/2¼ï) SUB
FWÆü¹â¸µ(18¡¢ÂçµÜ=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) SUB
GK·ªÀ´ÂÁ»Ö(19¡¢Æ£»Þ=ÇðU-18) ¡ý90
DF±ÊÌî½¤ÅÔ(19¡¢FCÅìµþ¢ªÆ£»Þ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=FCÅìµþU-18) ¡ý90
MF²ÏËÜÂç²í(19¡¢AIE¹ñºÝ¹â¢ªÆ£»Þ) SUB
MF¶ÜÀ¸³¤æÆ(20¡¢Æ£»Þ=¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â) SUB
3/14 ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ 0-1 ¤¤¤ï¤FC
DFÃæÌîÍÛÅÍ(18¡¢¤¤¤ï¤=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) ¡ý90
MFÌÚ¿áæÆÂÀ(19¡¢¹Åç¢ª¤¤¤ï¤/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=¹Åç¥æ¡¼¥¹) ¢¥27
3/14 ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í 0-5 ¾¾ËÜ»³²íFC
FW°æ¾å°¦Îü(19¡¢¹Åç¢ª¾¾ËÜ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=¹Åç¥æ¡¼¥¹) ¢¥20
3/14 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ 0-1 ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
MFÀî¹çÆÁÌÒ(19¡¢ÈØÅÄ=ÈØÅÄU-18) ¢¦74
DF¹ÃÈåÍ¤Áó(18¡¢ÈØÅÄ=ÈØÅÄU-18) SUB
MFÀÐÄÍÏ¡Êâ(18¡¢ÈØÅÄ=ÈØÅÄU-18) SUB
3/15 FC´ôÉì 2-1 Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
FW¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥(19¡¢Çð¢ª´ôÉì/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=ÇðU-18) ¢¥5 1G
DFÅÚ²°Ý¥Âç(19¡¢ÀîºêF¢ªÊ¡Åç/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=ÀîºêF U-18) ¡ý90
DFÀéÍÕ¸×»Î(20¡¢»³·Á¢ªÊ¡Åç/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=»³·Á¥æ¡¼¥¹) ¢¦76
3/14 ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC 2-0 FCº£¼£
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