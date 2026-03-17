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3/14 ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ 1-1(PK5-6) FCÅìµþ

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3/14 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ 1-0 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º

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FWÇò°æÎ¼¾ç(20¡¢ÅìµþV=ÅìµþV¥æ¡¼¥¹) SUB

MFÁáÀîÈ»Ê¿(20¡¢±ºÏÂ=±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹) SUB

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¢§J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST

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3/14 Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ 0-3 ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í

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MFßÀºê·òÅÍ(18¡¢¿À¸Í=¿À¸ÍU-18) SUB

3/14 µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. 1-2 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå

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FW²£»³Ì´¼ù(20¡¢CÂçºå=Äëµþ¹â) ¢¦70

3/14 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç 2-0 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå

GK¹ÓÌÚÎ°°Î(18¡¢GÂçºå=GÂçºå¥æ¡¼¥¹) SUB

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3/15 V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê 1-0 ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬

FWÆ»ÏÆË­(19¡¢Ê¡²¬=·§ËÜ¥æ¡¼¥¹) SUB

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3/14 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 2-1 ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á

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MFÊ¿²ìÂç¶õ(20¡¢µþÅÔ¢ª»³·Á/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ=µþÅÔU-18) SUB

3/15 ¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í 0-1 ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£

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3/15 ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ 2-0 ÆÊÌÚSC

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3/15 ²£ÉÍFC 3-0 ¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ

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DFÃæÌîÎÏÎÜ(20¡¢·²ÇÏ=¶ÍÀ¸°ì¹â) SUB

FW½Ð´Ö»×ÅØ(20¡¢»¥ËÚ¢ª·²ÇÏ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ=»¥ËÚU-18) SUB

¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-B

3/14 RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã 1-2 Æ£»ÞMYFC

MF¿ÀÅÄÂÙÅÍ(17¡¢ÂçµÜ=ÂçµÜU18/2¼ï) SUB

FWÆü¹â¸µ(18¡¢ÂçµÜ=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) SUB

GK·ªÀ´ÂÁ»Ö(19¡¢Æ£»Þ=ÇðU-18) ¡ý90

DF±ÊÌî½¤ÅÔ(19¡¢FCÅìµþ¢ªÆ£»Þ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ=FCÅìµþU-18) ¡ý90

MF²ÏËÜÂç²í(19¡¢AIE¹ñºÝ¹â¢ªÆ£»Þ) SUB

MF¶ÜÀ¸³¤æÆ(20¡¢Æ£»Þ=¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â) SUB

3/14 ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ 0-1 ¤¤¤ï¤­FC

DFÃæÌîÍÛÅÍ(18¡¢¤¤¤ï¤­=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) ¡ý90

MFÌÚ¿áæÆÂÀ(19¡¢¹­Åç¢ª¤¤¤ï¤­/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ=¹­Åç¥æ¡¼¥¹) ¢¥27

3/14 ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í 0-5 ¾¾ËÜ»³²íFC

FW°æ¾å°¦Îü(19¡¢¹­Åç¢ª¾¾ËÜ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ=¹­Åç¥æ¡¼¥¹) ¢¥20

3/14 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ 0-1 ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ

MFÀî¹çÆÁÌÒ(19¡¢ÈØÅÄ=ÈØÅÄU-18) ¢¦74

DF¹ÃÈåÍ¤Áó(18¡¢ÈØÅÄ=ÈØÅÄU-18) SUB

MFÀÐÄÍÏ¡Êâ(18¡¢ÈØÅÄ=ÈØÅÄU-18) SUB

3/15 FC´ôÉì 2-1 Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC

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DFÅÚ²°Ý¥Âç(19¡¢ÀîºêF¢ªÊ¡Åç/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ=ÀîºêF U-18) ¡ý90

DFÀéÍÕ¸×»Î(20¡¢»³·Á¢ªÊ¡Åç/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ=»³·Á¥æ¡¼¥¹) ¢¦76

3/14 ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC 2-0 FCº£¼£

FWÄ¹¼ÀÉ÷(18¡¢¹âÃÎ=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹) ¢¥1

DFÇßÌÚÎç(20¡¢º£¼£=Äëµþ¹â) ¡ý90

DFºû½¤Âç(19¡¢º£¼£=»¥ËÚÂçÃ«¹â) ¢¥15

MFµ×ÊÝ·Ã²»(18¡¢º£¼£=Äëµþ¹â) SUB

3/14 ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö 0-0(PK2-4) ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã

MFÔ¢ÉðÍ¦ÅÍ(20¡¢ÆàÎÉ=¶½Ô¢¹â) ¢¦86

MFßÀÌ¾¸µ´õ(17¡¢ÆàÎÉ=ÆàÎÉ¥æ¡¼¥¹/2¼ï) ¢¦69

MF´Ø¸ýÃÒÌé(18¡¢ÆàÎÉ=ÆàÎÉ¥æ¡¼¥¹) ¢¥4

DFº´Æ£³¤¹¨(19¡¢¼¯Åç¢ª¿·³ã=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ) ¡ý90

MFÀÐ»³ÀÄ¶õ(20¡¢¿·³ã=¿·³ãU-18) ¢¥4

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3/14 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³ 0-2 ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô

MFµµÅÄÊâÌ´(19¡¢ÉÙ»³=Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â) ¢¥45

3/15 ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹ 1-0 ¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô

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MFÀçÇÈÈ»ÂÀÏº(16¡¢°¦É²=°¦É²U-18/2¼ï) SUB

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3/14 ¥µ¥¬¥óÄ»À´ 1-0 ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£

MFºæ²°²Â²ð(20¡¢Ä»À´=Ä»À´U-18) ¢¥7

MF¾¾²¬¶Áµ§(21¡¢Ä»À´=Ä»À´U-18¢ªIPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂçºß³ØÃæ/ÆÃÊÌ»ØÄê) SUB

FWÎëÌÚÂçÃÚ(19¡¢Ä»À´=Ä»À´U-18) ¢¥7

DFÌÚÕé²÷ÅÍ(19¡¢CÂçºå¢ªËÌ¶å½£/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ=CÂçºåU-18) ¡ý90

MF´±ß·Î°ÂÁ(20¡¢ËÌ¶å½£=ËÌ¶å½£U-18) ¡ý90

MFµÈ¸¶Éö¿Í(19¡¢ËÌ¶å½£=ÇðU-18) ¢¥10

3/14 ¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê 1-0 ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿

MF°ÂÆ£Î¦ÅÐ(19¡¢µÜºê=GÂçºå¥æ¡¼¥¹) SUB

FWÌÚµöÂÀ²ì(20¡¢ÂçÊ¬=ÂçÊ¬U-18) SUB

3/14 FCÎ°µå 1-1(PK4-5) ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC

MF»Ö·ÄâÃ¹ªÍÎ(18¡¢Î°µå=Î°µåU-18) SUB

FWËö±ÊÆ©±Í(20¡¢»³¸ý=»³¸ýU-18) ¢¥6 PK¡û

3/15 ¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ 0-1 ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è

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3/15 ¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC 1-0 ¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì

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