ACL2西地区は準々決勝、準決勝を一発勝負で開催へ!! 中東情勢悪化で延期
アジアサッカー連盟(AFC)は16日、中東情勢悪化のため延期されていたAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の西地区準々決勝を4月19日、準決勝を同22日にそれぞれ一発勝負で開催することが決まったと発表した。
ACL2の準々決勝と準決勝は当初ホーム&アウェーで行われる予定だったが、西地区のみ中東情勢の悪化で延期されていた。ACL2西地区準々決勝にはFWクリスティアーノ・ロナウド擁するアルナスルなど4チームが参戦。アルナスルはUAEのアルワスルと戦い、もう1試合ではアルアハリ・ドーハ(カタール)とアルフセイン(ヨルダン)が対戦する。
東地区ではすでに準々決勝を消化しており、日本からガンバ大阪が準決勝に進出。準決勝も当初の予定通りにホーム&アウェーで行われ、G大阪はバンコク・ユナイテッドと対戦する。決勝は5月16日に組まれており、現状で変更などの発表はなし。開催地は東西持ち回りとなっており、今回は西地区で行われる。
ACL2の準々決勝と準決勝は当初ホーム&アウェーで行われる予定だったが、西地区のみ中東情勢の悪化で延期されていた。ACL2西地区準々決勝にはFWクリスティアーノ・ロナウド擁するアルナスルなど4チームが参戦。アルナスルはUAEのアルワスルと戦い、もう1試合ではアルアハリ・ドーハ(カタール)とアルフセイン(ヨルダン)が対戦する。
東地区ではすでに準々決勝を消化しており、日本からガンバ大阪が準決勝に進出。準決勝も当初の予定通りにホーム&アウェーで行われ、G大阪はバンコク・ユナイテッドと対戦する。決勝は5月16日に組まれており、現状で変更などの発表はなし。開催地は東西持ち回りとなっており、今回は西地区で行われる。