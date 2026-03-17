侍ジャパンの種市篤暉（27）が3月14日、Instagramを更新。山本由伸（27）らとの同級生会の様子を投稿した。

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「同級生会 かなり盛り上がりました！」と投稿されたのは、種市と牧秀悟（27）、藤平尚真（27）、山本由伸（27）、佐藤輝明（27）らの集合写真。それぞれ私服姿でカメラに向かって笑顔を見せた。

【画像】種市篤暉と山本由伸の同級生会の写真（画像は種市篤暉 Instagramより引用）

この投稿には「意外」「同級生こぞってスターすぎる」「みんな球界を代表する選手」「とても豪華なメンバー」といったコメントが寄せられた。

また、佐々木朗希（24）も「世代トップランナーの @marines__34が写ってないんですけど、マイアミに一緒に行ってないんですか？？」とロッテの高野脩汰（27）をメンションしてコメント。種市は「日本から離れたくないって駄々こねてて、、」と説明し、高野も「I love japan everyday.」とコメントを寄せた。