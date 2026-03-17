

本日の日経平均株価は、中東情勢の先行き不透明感が懸念され、前日比50円安の5万3700円と4日続落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、配当増額が好感されたホーチキ <6745> [東証Ｐ]、ホルムズ海峡の一部船舶通過を受けて買い戻しが向かった日本郵船 <9101> [東証Ｐ]、川崎汽船 <9107> [東証Ｐ]、食材コスト高一服と製造効率向上で今期利益予想を上方修正したギフトホールディングス <9279> [東証Ｐ]など。そのほか、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン <6085> [東証Ｇ]、初穂商事 <7425> [東証Ｓ]の2社は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業

<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業

<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業

<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業

<3392> デリカフＨＤ 東Ｓ 卸売業



<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業

<4556> カイノス 東Ｓ 医薬品

<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品

<4966> 上村工 東Ｓ 化学



<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業

<6387> サムコ 東Ｐ 機械

<6496> 中北製 東Ｓ 機械

<6521> オキサイド 東Ｇ 電気機器

<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器



<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器

<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器

<6961> エンプラス 東Ｐ 電気機器

<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業

<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業



<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業

<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業

<9101> 郵船 東Ｐ 海運業

<9107> 川崎汽 東Ｐ 海運業

<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業



<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業

<9996> サトー商会 東Ｓ 卸売業



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