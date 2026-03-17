2025年、インターハイ陸上女子100メートルで優勝を果たした広島皆実高校の松本真奈選手。卒業の日を迎え、皆実高校で過ごした3年間とその先の夢を語りました。



3月13日に行われた広島皆実高校の卒業式。



■点呼

「松本真奈。」「はい。」



陸上女子100メートルの高校日本一、松本真奈選手の姿がありました。



■広島皆実高校・松本真奈選手

「濃い3年間だったので。挑み続けたと思っている。」





高校3年間で大きく成長を遂げた松本選手。3年生ではキャプテンを務め60人を超える部員を明るいキャラクターでまとめました。2025年、広島で行われた集大成のインターハイ。地元の期待を背負い選手宣誓の大役も務めました。支えてくれる人へ感謝の思いで迎えた女子100メートル決勝。地元の大声援を受けて、追い風参考記録ながら日本高校記録を上回る11秒42の好タイムで悲願の高校日本一に輝きました。そしてこの優勝が、次の舞台を意識する大きな一歩になりました。■松本真奈選手「てっぺんをとったということは国内だけではなく世界の大会にも挑戦できるきっかけというか自信になった。」競技で結果を残す一方、明るい笑顔も印象的な松本選手。街角脳トレにも出演し、番組を盛り上げてくれました。実は、皆実高校の大先輩でもある「あげ太」の大ファン！卒業式の日に見せてくれたのが…。手作りの｢あげ太｣のビーズアクセサリーです。■松本真奈選手「広島弁がこてこてなところと、癖が強いところがすき。」■有田優理香「あげ太の皆実の後輩というのはどう？」■松本真奈選手「結構うれしい。後輩になれました～！」高校生活最後の日…。全国トップレベルを目指す体育科で、競技の垣根を越えて切磋琢磨してきた仲間の存在が、3年間支えになっていました。■松本真奈選手「これからも陸上を頑張って日の丸を背負ってみんなのことを思い出しながら頑張りたいので応援よろしくお願いします。」苦楽を共にした陸上部ともお別れ…。2人3脚で歩んできた松谷清志監督は次の舞台に期待を寄せます。■広島皆実高校・松谷清志監督「アジア大会があるのでテーブルの上に乗れるようにうまくスタートしてほしい。」■有田優理香「大会会場に松谷先生に来てほしい？」■松本真奈選手「来てほしい！」■松谷清志監督「忙しかったら行かれんよ…（笑）」■松本真奈選手「時間があればぜひ…」■松谷清志監督「がんばってください！」春からは日本体育大学に進学し、世界を目指す松本選手。皆実での経験を糧に笑顔で新たなスタートを切ります。■有田優理香「次のステージへ決意は？」■松本真奈選手「もちろんいろんな壁にぶつかると思うので、焦らず真奈らしく頑張って日の丸背負います！」■集合写真「卒業ー！！！」【2026年3月17日放送】