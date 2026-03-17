《パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う?》

3月16日、俳優であり、5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」のメンバーとしても人気の佐野勇斗（はやと）が、Instagramを更新。最新のヘアスタイルを披露し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

「2025年10月には、佐野さんはドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）の役柄で見せた金髪姿が話題を呼びました。ほかにも色気のあるオールバック姿など“七変化”でファンを魅了してきましたが、今回、披露したのは、ふんわりとしたボリューム感が目を引く、愛らしいくるくるパーマスタイルでした。

佐野さんが所属する『M!LK』は、中毒性のあるメロディがTikTokを中心に爆発的ヒットを記録した『イイじゃん』で、2025年の『新語・流行語大賞』に歌詞の『ビジュいいじゃん』がノミネートされました。この曲で念願の『NHK紅白歌合戦』初出場を果たすなど、まさに勢いに乗っています。今回の投稿にも、ファンからは《まさにビジュよすぎる!》《パーマ大正解!》といった絶賛のコメントが殺到しています」（エンタメライター）

さらにファンの視線は、ヘアスタイルだけでなく、彼が身に着けていた「帽子」にも注がれた。

「横顔のショットには、黒地にオレンジ色のロゴが刺繍されたキャップを着用していますが、高級アクセサリーブランド『クロムハーツ』のものでした。このブランドは、十字架や短剣をモチーフにしたシルバーアクセサリーが有名で、ひとつひとつ職人の手作りのため、品薄状態が続いています。公式ホームページでもカタログ掲載をおこなっておらず、実際に店舗に足を運ばないと手に入らないというこだわりようです。

佐野さんが着用しているキャップは、正規店でも滅多にお目にかかれない“幻”のアイテム。現在、リセール市場での価格は約15万円にまで跳ね上がっています。さらに、同じ日に掲載されたインスタライブで着用していたジップパーカーも『クロムハーツ』の商品で、馬蹄のロゴが特徴的な定番人気の『ホースシュー ジップパーカ』でした。

中古市場でも値下がりしにくく、買ったときより高く売れることが当たり前になり、資産価値が高いブランドとして投資対象にもなっているほどです。芸能界では木村拓哉さんをはじめ、多くの男性芸能人の間で長年、人気のブランドです。こうしたブランド品を次々と買えるのも、佐野さんの売れっ子ぶりを示しています」（同前）

さすがの着こなし、ビジュいいじゃん!