3月18日に36枚目となるシングル『サンダルだぜ』をリリースするSKE48。選抜メンバー16名から伊藤実希、太田彩夏、大村杏が登場。シングルのポイントと、近況を語ってくれた。

ーー新曲『サンダルだぜ』はどんな曲ですか？

太田 前々作、前作とは打って変わって、イントロから明るい楽曲です！ イメージは「夏」です。フェスやライブで披露したら、皆さんがコールしてくれて盛り上がるんじゃないかと思いました。今から夏に向けて準備をしようと思います！

伊藤 今作は、誰もが、ぱっと見てアイドルだとわかる衣装になっています。そんな衣装を作っていただけたのがうれしかったです。前作のリリースイベントでショッピングモールを歩いていたら、「あら、SKE48さんだったのね」と気づかれないことがあって。でも、今回はすぐに気づいていただけると思います！

大村 今作のMVは、まず（グループカラーである）オレンジがかった月が映し出されて、何かに挑戦するSKE48が表現されています。真っ白い地下の吹き抜けのスペースでも撮影したんですけど、雨がめちゃくちゃ降っていて。

太田 大雨だったよね。

大村 吹き抜けだから雨が地下まで落ちてくるんです。完成した映像は晴天みたいでしたけど（笑）。

太田 SKE48は大事な日に雨が降るんだよね。

伊藤 むしろ縁起がいいと思いました。

太田 おかしいよね。誰のせいなんだろ？ 私は晴れ女だけど。

伊藤 私も最近は晴れ女です。

大村 私は絶対晴れ女です！

太田 ということはスタッフさんだ（笑）。

ーー人のせいにしないでください（笑）。タイトルに因みまして、サンダルに関する爆笑エピソードはありますか？

伊藤 MV撮影の日、本当に大雨で。でも、サンダルのシーンをどうしても撮りたいじゃないですか。だから、撮影が始まるギリギリまでスタッフさんが

雑巾で床を拭いて、さっとはけるーーというのを繰り返していて。スタッフさんも一緒になって作り上げたMVでした。

太田 すぐ水たまりができちゃうんだよね。

ーーそんな太田さんもサンダル爆笑エピソードをお持ちだそうで。

太田 えっ……はい。ありますよ。劇場公演でのことなんですけど、サンダルを履いて踊る曲があるんですね。SKE48ってゴリゴリに踊るので、中敷きが擦れて、破れちゃうんです。『サンダルだぜ』もヒールが取れちゃうくらい踊っていきたいです！

ーーそして、大村さんも大爆笑エピソードがあるそうで。

大村 ……あっ、あります！ 今回のMV撮影中のことなんですけど、撮影の合間に集合写真を撮ることになったんです。そこで、初選抜の荒野姫楓さんが……。

伊藤 そう。目立とうとして、3、2、1でジャンプしたんです。

大村 そしたら、サンダルの底がバコーンと抜けまして（笑）。

太田 ソールと底が完全に分離したんだよね。しかも、その瞬間がしっかり写ってて。あれは衝撃だった。

伊藤 その写真、すぐ保存しましたもん。

大村 そのせいでそれで撮影が中断しました。衣装さんがサンダルを買いに行くことになって（笑）。

ーーさて、今回のシングル、センターは大村さんです。どんな人か説明してもらえますか？

太田 まずは、顔面がかわいい！ そして、華があります。パフォーマンスが魅力的で、パワフルです。劇場公演中はあず（大村）の背中から「引っ張っていくぞ」という気持ちを感じます。

伊藤 動物にたとえると、猫ちゃんです。そして、ツインテール！ これから日本を代表するツインテール・アイドルになってほしいと思います。センターが似合う子だと思っていたので、センターになってくれて、うれしかったです。

大村 ツインテールは、私の大好きだった先輩（末永桜花＝卒業）がしていた髪型です。ずっと憧れていたし、この髪型にすることでかわいくなれている気がするので、今の私に絶対必要なものです。この髪型で知られたいので、どのイベントでもツインテールをするようにしています。

太田 私はもうツインテールはできません。恥ずかしいです（笑）。

ーーでは、伊藤さんの説明をお願いします。

太田 みきちゃんはスポーツ女子です。SKE48では運動神経No.1です。『SASUKE』にも出場していますから。あと、ストイックですね。レッスン場に残って、できるまでやるんです。基本、負けず嫌いですね。できないと落ち込んじゃうけど、それを乗り越える強さを持っています。

大村 Team KIIのリーダーをされているので、頼もしいです。周りをよく見ている方で、私が現場でぽつんとしていたら、話しかけてくださいます。スタイルがいいところも羨ましいです。

伊藤 周りを見ようという意識は持つようにしています。あずの場合は直の後輩なので。私が10期生で、あずは11期生。11期生の劇場の公演デビューも私は同じステージにいたから、特別な目で見ちゃいます。

ーー太田さんはどんな先輩でしょう？

伊藤 めろさん（太田）はお母さん的存在で、隣にいると安心します。近くにいるとテンションが上がるし、好きなんだなって思います。去年、チームが離れてしまってから、より感じるようになりました。でも、あんまり伝わっていないんですよね。

太田 そう。もっと言って（笑）。まだ足りない！

伊藤 私としてはこれでも話しかけてるほうなんですけどね（笑）。

大村 あやめろさん（太田）のとくにすごいところはMC力です！ 何も起きていない場所で爆笑をとれるんです。

太田 どういうこと？（笑）。

大村 そんなこと、誰もできないですから。見た目はベビーフェイスで、トークもできて、ダンスもできて、歌もできる。完璧だなって思います。

伊藤 めろさんは歌が上手なのに、それをアピールしないんですよ。あと、日本一顔が小さいのに、それもアピールしない。

太田 日本一って、そんなわけないでしょ（笑）。

ーー最近、そんな太田さんがバズったらしいじゃないですか。

太田 そうなんです！ 私、スターバックスでモバイルオーダーするとき、名前を「プラストローアヤカ」にしているんですね。それには理由がありま

して。（昨年春までは）紙のストローを渡されていたじゃないですか。でも、それだと時間が経つと飲みにくくなっちゃうんですよ。それだと困っちゃうので、この名前にしておけば、「このお客さんはプラスチック製のストローを希望しているんだな」ってすぐわかってもらえるんです。そしたら、ある日、名前の下に「生分解されるバイオマス素材になりました!!!」と手書きのコメントを書いていただいたんです。こんなに優しい店員さんがいるのかと思って、Xに上げたら7万“いいね”をいただきまして。

伊藤 すごーい！

太田 で、自分の名前を「バイオマスアヤカ」に変えました（笑）。ほんとは自分の顔でバズりたかったですけど。今、SKE48では私と同期の相川暖花ちゃんがバズっていて、見習いたいと思っていたのでよかったです。

伊藤 去年、私は東京マラソンに挑戦したんですけど、40km地点の写真がバズりました。40km走るとみんな汗だくになるじゃないですか。ところが、私って汗をかきにくい体質で、スタート地点じゃないかっていうくらい、きれいな顔をしていて。それが驚かれたらしくて、過去最高にバズリました。

大村 私は去年、写真集（SKE48大村杏1st写真集 杏仁豆腐?）を出させていただいて、その発表のポストが一番でした。ファンの方も前々から「写真集出せたらいいね」と言ってくださっていたので、一気に“いいね”をいただきました。

ーー伊藤さん、今後何かに挑戦する予定は？

伊藤 3月8日に開催される名古屋ウィメンズマラソンに挑戦します！ 今、トレーニングの真っ最中で、高地トレーニングも取り入れています。

太田 それ、どういうの？

伊藤 富士山の山頂くらい低酸素の部屋で30分休みなしで走っていて。

太田＆大村 えーーっ！

伊藤 目標はサブ4（4時間以内で完走すること）です。

太田 みきちゃんはよく走っているし、見たことない高級そうな水を飲んでるよね。

伊藤 ジムに通い始めたんですけど、その入会特典で水素水が飲み放題なんです（笑）。

（※編集部註：伊藤は3月8日の名古屋ウィメンズマラソン2026で3時間58分11秒で完走。「48グループ初のサブ4達成」が話題となった。）

ーー大村さんもセンターなんですから、ヒット祈願で何かに挑戦します？

伊藤 そうだよ。マラソン、伴走してくれる？

大村 じゃあ、サンダルで走りますか（笑）。ヒットのためなら何でもやります！

伊藤実希

2002年8月11日生まれ。愛知県出身。A型。T165cm。2019年加入の10期生。

太田彩夏

2000年8月17日生まれ。岐阜県出身。B型。T153cm。2015年加入の7期生。

大村杏

2005年9月20日生まれ。愛知県出身。O型。T152cm。2022年加入の11期生。

（取材＆文・犬飼華）