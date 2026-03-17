◆オープン戦 ソフトバンク５―１中日（１７日・みずほペイペイドーム）

中日は、先発した大野が“今季最長”となる６回２／３を投げたものの、７回に３ランを被弾して逆転負けした。

３回に２連打で１死一、二塁とピンチを背負ったが、野村を三ゴロ併殺に打ち取り、６回まで２安打とゲームをつくった。１―０の７回、柳町と山川の連打で１死一、三塁とすると、６番・正木に１４４キロ直球を右翼スタンドに運ばれた。続く笹川を遊ゴロに打ち取ったところで交代。６回２／３を５安打３失点の内容だった。

１―３の８回には、２死二塁で３番手・根尾が、途中出場のイヒネに右中間への２ランを浴びて点差を広げられた。

打線は、ソフトバンクの先発・大関に４回まで１安打と苦戦。５回に石伊の右前適時打で１点を先制したが、６回以降は走者を出しながら得点にはつながらなかった。

初回には、「３番・右翼」で先発出場した上林が二ゴロを放ち、一塁に向かった際に足を負傷。そのまま交代した。この日は、開幕に向けて本番に近い形のオーダーを組んだ。試合前時点で、６試合連続安打をマークしていた上林が長期離脱となれば、チームにとっては痛手となる。