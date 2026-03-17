◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝１７日、栗東トレセン

偉業に挑む。クリスレジーナ（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父エピファネイア）は母に１７年の勝ち馬ファンディーナを持つ良血馬。「お母さんは規格外。相当に完成度も高かったですから」と皐月賞では１番人気に推されたほどの母も手がけた高野調教師は口にする。しかし、レース史上初の母子制覇がかかる一戦への参戦を選択した。

挫折を乗り越えた。昨春に早々とゲート試験に合格した後、両前脚を骨折。デビューは今年１月となったが、先手を奪いながらもためを利かせ、最後まで脚を伸ばしながらの完勝だった。「勝つための競馬をしてくれた。いい内容でした」と満足そうにうなずく。

初戦から２か月の間隔を空けた一戦。たくましさを増した姿で、１週前の栗東・坂路では５３秒６―１２秒２が出た。「筋肉のつき方など肉体的な成長を感じます。（コース形態が）合っているとＤＮＡに刻まれたものがあると思っている」とトレーナー。母と同じように、無傷で初のタイトルをつかむ。（山本 武志）