「欲しい頃には完売」となる前に！【ユニクロ】ガバッと着てサマ見え♡「軽アウター」

少しずつ暖かくなり、そろそろ冬用のアウターに代わる「軽アウター」に目を向けたい季節。欲しいと思った頃にはもう完売……となる前に、早めに確保しておきたいところです。大人のデイリーコーデにおすすめしたいのが、【ユニクロ】から登場したアイテム。ガバッと着るだけでサマ見えが狙えるジャケットは、春コーデでスタメン入りしそうです。ワンランク上の着こなしを楽しみたい大人女性は、ぜひ売り切れ前にチェックしてみて。

カジュアルコーデの相棒にしたいショートジャケット

【ユニクロ】「ユーティリティショートジャケット」\6,990（税込）

カジュアルな風合いでデイリー使いしやすいジャケット。裾にかけて広がるAラインシルエットが美しく、ガバッと着るだけでサマ見えが狙えます。裏地がチェック柄になっているため、袖を折り返すとコーデのアクセントになりそう。コンパクトなショート丈なので、ワンピースやワイドパンツなどボリュームのあるアイテムとも好相性の予感です。

1枚でも着やすいリネンブレンドジャケット

【ユニクロ】「リネンブレンドカバーオール」\4,990（税込）

サラッとしたリネンブレンドのジャケットは、暖かくなるこれからの季節にぴったり。公式サイトで「羽織りでも1枚着でも着こなしやすい」と紹介されているように、適度な短丈でコーデのバリエーションが広がりそうな一着です。袖口にスリットが入っているため、こちらもロールアップ可能。ジーンズと合わせてカジュアルに、ショートパンツでヘルシーに。幅広いスタイリングを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M