六本木人気キャバ嬢「あることないこと言われる」悪口・噂話への対処法に絶賛の声「かっこよすぎる」「救われた」
【モデルプレス＝2026/03/17】六本木のキャバクラ「UNJOUR TOKYO」のキャバ嬢・さなが16日、自身のInstagramストーリーズを更新。悪口や噂話への対処法を回答した。
【写真】六本木爆美女、美脚輝くミニスカ姿
さなはInstagramストーリーズにてファンからの質問を募集。「職場で本当の事じゃない噂話を流されて落ち込んでます、、さなさんだったらどう対処しますか」という悩みには「私もあることないこと言われることあるけど、いつも無視してる。相手にしない。関わらない」と回答した。「自分の好きな人が分かってくれてたらそれでいい」と考え方を明かし、「悪口も噂話も、周りの人はうんうんって聞くかもだけど結局スルーしている人とぺらぺら真偽の分からないことを流してる人 傍から見た時にどちらが正しく見えるかだよね」とアドバイス。ほかにも体型管理のためにしていることなどについて答えた。
この投稿にファンからは「かっこよすぎる」「私も悩んでいたけど救われた」「全て尊敬」「考え方まで素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆さな、ファンの悩みに回答
さなはInstagramストーリーズにてファンからの質問を募集。「職場で本当の事じゃない噂話を流されて落ち込んでます、、さなさんだったらどう対処しますか」という悩みには「私もあることないこと言われることあるけど、いつも無視してる。相手にしない。関わらない」と回答した。「自分の好きな人が分かってくれてたらそれでいい」と考え方を明かし、「悪口も噂話も、周りの人はうんうんって聞くかもだけど結局スルーしている人とぺらぺら真偽の分からないことを流してる人 傍から見た時にどちらが正しく見えるかだよね」とアドバイス。ほかにも体型管理のためにしていることなどについて答えた。
◆さなの投稿に反響
この投稿にファンからは「かっこよすぎる」「私も悩んでいたけど救われた」「全て尊敬」「考え方まで素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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