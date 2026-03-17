女優の藤井美菜(37)が14日、自身のインスタグラムを更新し、女優・加藤ローサ(40)との2ショットを公開した。



【写真】これで20年前！女優恐るべし…加藤＆藤井、映画「シムソンズ」公開初日舞台あいさつ

2人で笑顔でピース。コートを着込んでおり、寒い時期の撮影だったとみられる。「『婚活バトルフィールド37』の第10話に、少しだけ、友情出演させて頂きました。」と報告した。



「ローサとの共演は、20年ぶりなんですって なんてこった」と想像以上に間が空いていたことを説明。20年前の2006年に公開された、カーリングを題材にした映画「シムソンズ」で2人はチームメートを演じていた。



さらに「加藤ローサさん演じる主人公の赤木は、奇しくも37歳独身ということで、あれ、それってなんか聞いたことのある響きだなぁと思いながら、毎週ゲラゲラ笑いながら拝見させていただいています」とドラマについて説明。「37歳独身」の自身と重ね合わせていると明かした。「物語の後半戦、私も引き続き楽しく視聴しようと思っています」と付け加えた。



加藤はテレビ東京系ドラマ「婚活バトルフィールド37」は猪熊ことり氏の同名コミックが原作。美人で恋愛経験も豊富な主人公・赤木ユカ（37歳独身）＝加藤＝は、「ここいらで結婚しておくか」と上から目線で婚活を開始。しかし、理想と現実、そしてプライドが激しくぶつかり合う“戦場（バトルフィールド）”に直面するというストーリー。藤井は第10話「13回目の浮気発覚!?『さらばクズ男』」にゲスト出演していた。



（よろず～ニュース編集部）