『リブート』ファンイベント開催 戸田恵梨香＆矢崎滉の“親子共演”にファン涙
TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）のファンイベント「裏切り者サミット」が17日、都内で行われ、キャストの鈴木亮平、戸田恵梨香、永瀬廉、矢崎滉、塚地武雅が登壇した。
【写真】カッコイイ…スーツ姿でサプライズ登場した永瀬廉
先日放送の第8話では、これまで視聴者の間で考察が過熱していた“一香＝夏海”説が事実として確定。夏海は家族を守るために一香として生きることを決め、“リブート前”の一香もまた妹・綾香を救うため自らの人生を差し出し、合六たちの手によって命を落としていたことが明らかになった。
この日のイベントでは、一香役の戸田と夏海の息子・拓海役の矢崎が“手をつないで”登場。親子関係が判明した2人の共演に、駆けつけたファン1200人からは大歓声が上がり、涙を拭うファンの姿も見られた。
開演前には報道陣の取材に応じ、戸田は「こんなに反響が大きいのは初めてで。本当にたくさんの人が見てくれて、考察も盛り上がっていて、その熱量がうれしくて誇りに思います。母にも『ドキドキして心臓に悪い』と言われました」と笑顔で明かしながら「役者としてステップアップするチャンスをくれた作品だと思います」としみじみと話していた。
【写真】カッコイイ…スーツ姿でサプライズ登場した永瀬廉
先日放送の第8話では、これまで視聴者の間で考察が過熱していた“一香＝夏海”説が事実として確定。夏海は家族を守るために一香として生きることを決め、“リブート前”の一香もまた妹・綾香を救うため自らの人生を差し出し、合六たちの手によって命を落としていたことが明らかになった。
開演前には報道陣の取材に応じ、戸田は「こんなに反響が大きいのは初めてで。本当にたくさんの人が見てくれて、考察も盛り上がっていて、その熱量がうれしくて誇りに思います。母にも『ドキドキして心臓に悪い』と言われました」と笑顔で明かしながら「役者としてステップアップするチャンスをくれた作品だと思います」としみじみと話していた。