＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】花道奥でカメラが捉えた“イケメン”幕下力士

優勝争いの行方を占う熱戦が繰り広げられる中、ファンの視線が土俵外の意外な場所へ注がれた。白星を挙げた力士が引き揚げていく花道の奥、カメラに映り込んだ“ある人物”の端正な顔立ちに「座布団持ってる人イケメン」「なんかカッコイイ人いる」と色めき立つ一幕があった。

関脇・霧島（音羽山）が、前頭四枚目・隆の勝（湊川）を引き落としで下し、1敗を死守する9勝目を挙げた一番でのこと。

優勝戦線の先頭を走る霧島が、勝ち名乗りを受けて東の花道を下がっていく際、中継カメラがその“花道奥”に佇む人物を捉えた。

その人物とは、結び前の一番に登場する大栄翔の座布団を抱えて待機していた幕下十五枚目・竜翔（追手風）。全国学生選手権で8強入りした実績を持ち、令和七年七月場所に幕下最下位格付出でデビューした期待の若手だ。元小結・浜ノ嶋の尾上親方を叔父に、元十両・竜虎を兄に持つという“角界のサラブレッド”としても知られる23歳の若武者は、その逞しさと端正なルックスで、付け人としての待機中も隠しきれない存在感を放っていた。

このわずかな瞬間に気づいたABEMAファンからは「座布団持ってる人イケメン」「大栄翔の付け人イケメンだな」「竜翔さんがいた〜」といった声が続々と寄せられた。なお、敗れた隆の勝は3敗目（7勝）となった。優勝争いが佳境に入る中、土俵上の攻防はもちろん、それを支える若手力士たちの姿からも目が離せない。（ABEMA／大相撲チャンネル）