ボクシング元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１７日、米ロサンゼルス合宿への出発前に羽田空港で取材に応じた。５月２日に東京ドームで開催される４団体統一同級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とのドリームマッチに向けて、「いよいよ本格的に実戦練習に入る。これから（井上戦で）できること、できないことをチョイスしながら完璧に仕上げていきたい。今できないことに取り組むより、できることをしっかり伸ばして完成度を高くできれば」と展望を語った。

試合前恒例の約１カ月間の合宿では、いよいよ打倒モンスターに向けた仕上げに入る。「今まで通り、積み上げてきたものしか（リングで）出ない。自分が成長するためにできることに集中していければ、いいパフォーマンス、勝利に結びつく。自分自身を信じ、残りの期間も仕上げていきたい」と気合を入れた。

師事するルディ・エルナンデス・トレーナーとは密に意見交換してきたといい、「合宿に入る前にいろいろイメージして、想定して、体をつくっていく中でのスパーリングを意識したい。（井上戦のイメージはある程度固まった？）はい。リングに上がってみないとわからない部分が多くあるので、５月２日（本番次第）かなと思っているが、ある程度は（戦況を）想定して、いろんな引き出しを出せるように準備していく」と、うなずいた。

昨年１２月にはスーパーバンタム級での初陣に臨み、ＷＢＣ世界同級９位のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に判定で辛勝。フィジカルに押されての苦戦となったが、井上陣営の大橋秀行会長は「あの苦戦で（中谷はより）強敵になった印象。いろんな課題を克服している」と警戒を強めていた。中谷自身も「（その試合で）より自分自身を知ることができたし、成長につなげられている。あとは（課題克服を）自分の体で表現するだけ」と実感を込めた。