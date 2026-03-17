俳優鈴木亮平（42）が17日、都内で、主演するTBS系日曜劇場「リブート」（日曜午後9時）の「裏切り者サミット」イベントに出席した。

妻殺しの罪を着せられたパティシエが、悪徳刑事に顔を変え（＝リブート）真犯人を捜す物語。

鈴木はイベントを前に、戸田恵梨香（37）、King＆Prince永瀬廉（27）と取材に応じた。

一人二役を演じてきた鈴木は「俳優は誰かの人生を生きることが仕事だとするなら、まさにそれを体現した作品。僕たちが常に感じている感覚と似ていた」と話した。反響の大きさを問われると「友達から答えに困る質問がいっぱいあった」と苦笑いだった。

戸田は終盤になってリブートが判明したため「ドラマが始まる前は、本当に言えることが本当になかった。自分の言葉で伝えられる機会をいただけて本当にうれしい」と笑みを浮かべた。

共演の印象を聞かれた3人。戸田は鈴木について「予想していたよりもはるかに熱量が高くて、ふつふつと小さく燃えている炎じゃなくて、ボーボーと燃えている炎だった。ついて行こうと思わせてくれるエネルギーが本当に強い人だと思いました」と言い、永瀬も「頼りがいしかなかった」と感謝した。また、永瀬は「バイオレンスな面がある役は初めて」とし「久々に会う友達やスタッフさんにビビられた」ことも明かした。