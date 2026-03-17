犬が「ソワソワ」しているときの心理5選

1.トイレに行きたい

犬が鼻をクンクンさせて地面を嗅ぎ回ったり、同じ場所をくるくると回ったりしている時は、トイレを探しているサインです。特に、さっきまで寝ていたのに急に起き上がって歩き出したときは、尿意や便意を感じている可能性が高いでしょう。

室内でトイレの場所が決まっている場合はそこへ誘導し、外でしかしない子の場合は、早めに散歩に連れ出してあげてください。我慢をさせすぎると病気の原因にもなるため、愛犬の「出したい」という合図に早めに気づいてあげることが大切です。

2.何かを期待している

散歩の時間やごはんの時間が近づくと、犬はワクワクして落ち着かなくなることがあります。「もうすぐ楽しいことが起こるぞ！」と期待して、尻尾を振ったり飼い主の顔をじっと見つめたりしながら歩き回るのです。

これはポジティブなソワソワですが、あまりに興奮しすぎる場合は、一度「おすわり」をさせて落ち着かせるようにしましょう。期待に応えてあげることは大切ですが、愛犬のペースに合わせず、飼い主が主導権を握ることで、犬も安心して指示を待てるようになります。

3.不安や恐怖を感じている

遠くで鳴る雷の音、工事の騒音、あるいは花火の音など、人間には平気でも犬にとっては恐ろしい「未知の音」が原因でソワソワすることがあります。耳を後ろに倒したり、尻尾をお腹の方に巻き込んだりしながらウロウロしている時は、恐怖を感じている証拠です。

また、引っ越しや家具の配置換えなど、環境の変化に戸惑っている場合もあります。この時、飼い主が慌てて騒ぐと余計に不安にさせてしまうため、まずは飼い主がいつも通りどっしりと構え、愛犬が安心できる環境を作ることが優先です。

4.ストレスや退屈を感じている

散歩の時間が短かったり、家の中で遊ぶ時間が足りなかったりすると、犬はエネルギーが余ってイライラしてしまいます。そのストレスを紛らわせるために、意味もなく歩き回ったり、自分の足先を舐め続けたりといったソワソワ行動を見せることがあるのです。

犬にとって「退屈」は大きな負担です。おもちゃを使って一緒に遊んだり、知育玩具などの頭を使う遊びを取り入れたりして、心と体の両方を満足させてあげましょう。日々の適度な運動は、愛犬の心の安定に欠かせない要素です。

5.体のどこかに違和感や痛みがある

どこか体が痛かったり、お腹の調子が悪かったりする時も、犬は横になれずにソワソワと動き回ることがあります。言葉を話せない犬にとって、動くことで痛みを紛らわせようとしたり、不快感から逃げようとしたりするのは自然な反応です。

いつもと歩き方が違わないか、お腹が張っていないか、どこかに触れられるのを嫌がらないかを確認してください。目立った異変がなくとも、なんとなく様子がおかしいと感じる場合は、早めに動物病院を受診して専門家に相談することをおすすめします。

注意が必要なソワソワの仕方は？

単なる期待や軽い不安なら良いのですが、中には健康上のトラブルが隠れているソワソワもあります。例えば、ソワソワしながら小刻みに体が震えている場合や、一点を見つめて何度も同じ場所をぐるぐると回り続けるような行動は注意が必要です。

また、激しい運動もしていないのに、舌を出して「ハァハァ」と荒い呼吸（パンティング）を繰り返している時は、強いストレスや痛み、あるいは熱中症などの危険な状態である可能性も考えられます。

普段の様子をよく観察し、明らかに「いつものソワソワとは違う」と感じた時は、無理に様子を見守り続けないようにしましょう。

愛犬を安心させるために飼い主ができること

愛犬がソワソワしている時、飼い主が最も意識すべきなのは「冷静でいること」です。犬は飼い主の感情を敏感に読み取るため、人間が「どうしたの？大丈夫？」とパニックになると、犬の不安も倍増してしまいます。

まずは静かに見守り、愛犬が自ら落ち着けるクレートやベッドなど、静かな「居場所」へ誘導してあげましょう。優しく声をかけたり、ゆっくりと体を撫でてあげたりするのも効果的です。

また、おもちゃやガムを与えて意識を逸らすことで、緊張がほぐれることもあります。愛犬が「ここにいれば安全だ」と思える環境を整えてあげましょう。

まとめ

犬の「ソワソワ」は、言葉の代わりとなる大切なメッセージです。トイレや期待といった日常的な理由から、不安や体調不良といったSOSまで、その理由はさまざまです。

まずは飼い主が落ち着いて原因を見極め、愛犬がリラックスできるように寄り添ってあげましょう。日頃の観察が、愛犬との深い信頼関係を築く第一歩になりますよ。

(獣医師監修：葛野宗)