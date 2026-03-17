犬の「トリマー」がすぐに退職してしまう5つの理由

1.体力的にハードすぎる

トリマーの仕事は、華やかな見た目とは裏腹に、驚くほど体力を使います。小型犬ならまだしも、大きな犬を洗ったり乾かしたりするのは全身運動です。

暴れる犬をしっかり抑えながら、中腰の姿勢で何時間も作業を続けるため、多くのトリマーが若いうちから深刻な腰痛や腱鞘炎に悩まされています。

また、一日に何度もシャンプーや消毒液を使うため、冬場だけでなく一年中ひどい手荒れに苦しむ人も少なくありません。噛みつきや引っかき傷も日常茶飯事で、体がボロボロになって辞めていくケースが多いのです。

2.給料が仕事の大変さに見合っていない

トリマーは、犬のカットという特別な技術を持ったプロフェッショナルです。しかし、その技術を習得するために専門学校へ通い、多額の費用を払ったとしても、初任給は他の職業に比べて低く設定されていることがよくあります。

命を預かる責任重大な仕事であり、常に怪我の危険と隣り合わせのハードワークであるにもかかわらず、残業代が十分に支払われなかったり、昇給が少なかったりする職場も存在します。

将来への不安を感じ「好き」という気持ちだけでは生活を支えられなくなり、他業種へ転職してしまう人が後を絶ちません。

3.命を預かるプレッシャーと精神的な疲れ

トリミングは、刃物を持って動く動物を相手にする仕事です。一瞬の油断が大きな怪我につながるため、作業中は常に極限の集中力を求められます。万が一、犬に傷を負わせてしまった場合の責任は重く、その恐怖心や罪悪感から精神的に追い詰められてしまう人もいます。

「きれいに仕上げて当たり前」という周囲からの期待と、生き物を扱う難しさの板挟みになり、心が疲れてしまうのです。こうした精神的なプレッシャーは、経験が浅い新人トリマーにとって、想像以上に大きな壁となって立ちはだかります。

4.飼い主とのトラブルや対応の難しさ

トリマーは犬だけでなく、その飼い主ともうまく付き合わなければなりません。中には、毛玉だらけで放置された状態の犬を連れてきて「短くしないでほしい」と無理な注文をしたり、仕上がりに理不尽なクレームをつけたりするケースもあるようです。

犬を大切に思うからこそ、ケアを怠っている飼い主に対して複雑な感情を抱くこともあり、接客におけるストレスが蓄積していきます。犬が好きでこの仕事を選んだのに、人間関係の悩みで辞めたくなってしまうのは、この業界でよくある悲しい現実の一つです。

5.休憩時間がほとんど取れない忙しさ

人気のあるペットショップやサロンでは、一日の予約が分刻みでぎっしりと埋まっています。一頭の作業が遅れると後のスケジュールがすべて狂ってしまうため、トリマーは常に時間に追われています。

お昼ごはんを食べる時間はおろか、トイレに行く時間さえ満足に取れないことも珍しくありません。立ちっぱなしで休む暇もなく、朝から晩まで働き続ける労働環境は、どれだけ犬への愛があっても限界があります。

心身ともにリフレッシュする余裕が持てないことが、早期離職の大きな要因となっています。

トリマーが長く働ける職場を見極めるポイント

良い職場を見極めるには、お店の「ゆとり」に注目することが大切です。スタッフの人数に対して予約が詰め込まれすぎていないか、店内の掃除が行き届いているかをチェックしましょう。

道具のメンテナンスがしっかりされているお店は、働く人を大切にしている証拠です。また、スタッフ同士が声を掛け合い、笑顔で作業しているかどうかも重要です。

犬一頭に対して十分な時間が確保されている職場なら、無理な負担がかかりにくく、トリマーがやりがいを持って長く働き続けられる可能性が高いと言えるでしょう。

飼い主がトリマーのためにできること

私たち飼い主が少し意識を変えるだけで、トリマーの負担を大きく減らすことができます。最も効果的なのは、日頃から家でこまめにブラッシングをして、毛玉を作らないようにすることです。毛玉を解く作業はトリマーにとって重労働であり、犬にとっても苦痛です。

また、予約時間をしっかり守ることや、仕上がりに対して「ありがとう」と直接言葉を伝えるだけでも、彼らの大きな励みになります。プロを尊重し、一緒に愛犬を支えるパートナーとして接することが、トリマーという仕事を支えることにつながるでしょう。

まとめ

トリマーが直面している厳しい現実は、犬への深い愛情だけでは解決できない根深い問題です。

私たちがその苦労を知ることは、ただサービスを受けるだけでなく、大切な愛犬を任せるプロへの敬意を持つきっかけになります。

飼い主とトリマーが良い関係を築くことで、結果として犬たちもより質の高いケアを受けることができますよ。