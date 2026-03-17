Toi Toi Toiのさくらももが3月15日、自身のInstagramを更新。メンバーの一条カオリとともに出演した『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』への出演を報告した。

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「とっってもドキドキしたけど みてくれたみんなのおかげで 楽しくにこにこ歩けました またこのステージに立てますように」とファンに感謝し、ランウェイで着用した衣装の写真を投稿している。

またグループ公式X（旧Twitter）では、当日のオフショットが公開された。映像では、ランウェイ衣装の一条とさくらが「もうちょっとで本番でーす」とカメラに向かい挨拶。「お楽しみに～」と余裕を見せる一条に対し、「がんばりまーす」と不安そうな表情を見せるさくら。

廊下でのウォーキング練習を経て、いよいよ本番へ。練習通りに堂々とランウェイを歩き、観客に手を振ってから客席にボールを投げ、しっかりリアクションを見せてから戻る2人。ランウェイでは余裕そうに見えていた2人だが、舞台裏に戻ると一条は笑顔を見せながらも「めっちゃ心臓が」と胸を抑え、対照的に顔が強張るさくらは「笑えてた？」と確認。手を握り、抱き合いながら互いの健闘を讃え合った。

コメントでは「まじでふたりとも超かっこいい..」「オシャレでめちゃくちゃかわいい」「努力の天才だね」との声が集まっている。

（文=本 手）