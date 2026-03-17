子どもたちの平和への思いを合唱曲にする「へいわのうたプロジェクト」。

その曲がCDになり新たな広がりを見せています。

（合唱の様子）

「楽しくなるよ きみがいると。悲しくなるよ きみが泣くと。世界中に笑顔の花あふれている明日がいい」

子どもたちの言葉から生まれた『へいわのうた』。

プロジェクトは去年3月に始動しました。

長崎出身のシンガーソングライターCozueさんが、「平和の思い」を残し、後世に伝えるため母校の晴海台小学校の5・6年生55人と一緒に合唱曲を作りました。

“きみが笑うと楽しくなる…”

歌詞に盛り込まれたのは平和学習や日常生活で気が付いた平和であることの感謝。

子どもたちの素直な感情です。

初めてのお披露目は去年11月。

親やきょうだい、地域の人々が見守る中、歌声が響きわたりました。

その後、寄せられたのは “残してほしい” という声。

PTAを中心に「へいわのうた」をCDとして残そうと、2月にレコーディングが行われました。

（Cozueさん）

「地域の皆さんの力添えがあって、ここまで(CD化)これたっていうところで、私たちのやりたいことも含めて、実現できたって言うのが、今とてもうれしいです」

（作曲・ピアノ 平野晋介 さん）

「この件に、関わらせてもらったことがすごい幸せだなって思います。ありがとうございます」

あすは卒業式。

CDのジャケットには、学年それぞれの写真と子どもたちの言葉が…

体育館では贈呈式が行われ、児童代表に手渡されました。

（児童代表）

「とてもすてきな曲ができて、本当にうれしいです。自分たちで作った『へいわのうた』、これからもこの曲が歌い継がれていってほしいと思います」

CDは購入を希望する人に販売し、売り上げはこどもたちのための地域事業に使われます。

Cozueさんは、楽譜の公開やライブ等で発信し、デジタルリリースも考えているということです。

未来に平和を託すためこどもたちの言葉で紡がれた『へいわのうた』。

これからも子どもたちが歌い、伝え続けます。