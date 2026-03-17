「勇気出ました」ぽっちゃりインフルエンサー、4年前との比較ショットが話題に！ 「どっちも超可愛い！」
「勇気出ました」ぽっちゃりインフルエンサー、4年前との比較ショットが話題に！ 「どっちも超可愛い！」
インフルエンサーの藤田シオンさんは3月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。2022年と2026年の比較ショットを公開し、話題となっています。
【写真】2022年＆2026年の藤田シオン
「今の方が安心感ありますね」藤田さんは「4年でビッグになりました」とつづり、2枚の写真を投稿。50kgだったという2022年と、76kgだという2026年の比較ショットです。体の大きさはもちろん、髪色やメイク、ファッションなどもガラリと変わっています。特に1枚目は、ぽっちゃりインフルエンサーとしてブレークする前という意味で貴重な姿です。
ファンからは「勇気出ました」「今の方が安心感ありますね」「更に4年後が楽しみです」や「どっちも超可愛い！」「より垢抜けた感があります」「ずーっとぽっちゃりな今のままでいてほしい」といった声が寄せられました。
「76キロでもパーツ無加工でコレ」15日には「76キロでもパーツ無加工でコレ」とつづり、2枚の写真を投稿した藤田さん。ファンからは「シンプルすごい」「パーツ無加工でこれは強い！」など、絶賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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