ユニクロは、JR池袋中央1改札内店や、京都駅八条口店など、国内外の多くの人が集まる駅構内の7店舗において太陽の日射しをイメージした外装の「黄色いユニクロ」を3月16日から展開を開始した。今年は新たに、成田空港第2ビル店も「黄色いユニクロ」に変身。内5店舗では、UV指数計を設置し外に出る前に対策をしてもらえるよう、その日の目には見えない紫外線の強さを数値で示す。



「UV指数計」設置イメージ

今シーズンは「エアリズム」の素材にウルトラストレッチの機能が加わり、あらゆるシーンを快適に心地よく過ごせる「ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ」が新登場。また、昨年登場した太陽からの熱を軽減させる遮熱機能がついた「UVカットコンパクトアンブレラ遮熱」は消費者の声に応えて、大幅アップデートした。骨と生地を変更して、より軽量になった。持ち手も細くし握りやすくなっている。さらにトレンドの型が豊富にそろう「サングラス」も注目。機能性とファッション性を兼ね備え、日々のさまざまなシーンで活躍するアイテムがウィメンズ、メンズ、キッズ、ベビーと家族全員のUVカット対策をサポートする。





ラッピング店舗は、JR池袋中央1改札内店、ヤエチカ店、ウィング新橋店、京都駅八条口店、阪急大阪梅田駅店、なんばウォーク店、成田空港第2ビル店。なお、阪急大阪梅田駅店と成田空港第2ビル店は指数計を設置していない。

［実施開始日］3月16日（月）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja