アツギは、今年春夏シーズンから、新規カテゴリー「Atsugi Medical（アツギメディカル）」を立ち上げ、着脱しやすく窮屈さを感じにくいはき心地と、高い着圧値を両立した一般医療機器（クラスI）の着圧ハイソックス3型を発売する。主な販路はドラッグストア、百貨店、衣料品専門店、量販店、オンラインショップで、3月下旬以降順次展開する。

長年、レッグウェアアイテムで肌のいちばん近くに寄り添ってきたアツギは、脚もとから健康を支えたいという想いの元、着圧レッグウェアの製造技術を活かして「Atsugi Medical」というカテゴリーを立ち上げ、メディカル分野へ進出する。

アツギの一般医療機器ハイソックスは、むくみの改善、血行促進、リンパの流れの改善に効果がある段階着用圧ソックスとなる。

アツギの一般医療機器ハイソックスは、編み設計の工夫によって着脱しやすく窮屈さを感じにくい快適なはき心地と、高い着圧値を両立している。

一般的な着圧ハイソックスは足首の細さに合わせた円筒形がベースで、生地に編みこまれた弾性糸が戻る力によって着圧をかける。そのため、縦にも横にも生地が伸びにくく、窮屈な着用感やはきにくさにつながっていた。一方、アツギの一般医療機器ハイソックスは、足首からふくらはぎにかけて脚の形に沿った形状で、高い着圧を持ちながらも縦横に伸びる編み設計を採用している。

これによって、着圧レッグウェア特有の窮屈さやはきにくさを解消し、快適なはき心地を実現している。



「Atsugi Medical 段階着用圧ハイソックス28hPa」

「Atsugi Medical 段階着用圧ハイソックス28hPa」は、一般医療機器のハイソックス。つま先部分に切替の無いヌードトウ仕様で合わせる靴を選ばない。脱ぎはきがしやすく、窮屈感のないはき心地と抗菌防臭加工付きで快適だという。



Atsugi Medical メディカルライン段階着用圧トゥレスハイソックス28hPa」

「Atsugi Medical メディカルライン段階着用圧トゥレスハイソックス28hPa」は、つま先部分の無いトゥレスハイソックス。開放感があり、おうちでのリラックスタイムに使いやすいアイテムになっている。脱ぎはきがしやすく、窮屈感のないはき心地と抗菌防臭加工付きで快適だとか。



「Atsugi Medical 段階着用圧ハイソックス28hPa」

「Atsugi Medical 段階着用圧ハイソックス28hPa」は、一般医療機器のハイソックス。つま先部分に切替の無いヌードトウ仕様で合わせる靴を選ばない。脱ぎはきがしやすく、窮屈感のないはき心地と抗菌防臭加工付きで快適だという。普段着に合わせやすいブラック、ダークチャコールの2色展開となる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月下旬以降順次

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp