AOKIが販売する、一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア「RECOVERY CARE＋（リカバリーケアプラス）」のルームウェアから新色のライトグレーの販売を開始した。AOKIでは同シリーズの好評を受け、サイズやカラー展開、素材やシーズンに適した仕様の拡充を図っており、今後も消費者の健康を衣服でサポートできる商品の開発に力を尽くしていくという。

疲労回復ウェアは、衣料品メーカーだけでなく他業種も参入するなど、今や戦国時代といっても過言ではないほど多種多様なアイテムが存在している。価格においては低価格〜高価格と幅広く、さらに素材・商品の作りなど広がる選択肢の中でリカバリーウェアに興味があっても「何をどう選べばよいのか分からない」という人もいることが想定される。

2022年6月に販売を開始したAOKIの疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス」シリーズは、スーツ専門店だからこその品質に対して多くの消費者から安心・信頼をしてもらい、AOKIの店舗・ECサイトで支持を得ている。ルームウェアタイプでは、就寝時やリラックスタイムをより快適に過ごしてもらえるようこだわりぬいたシルエットとコットンブレンド生地ならではの滑らかな肌触りが特長になっている。

今回、オールシーズン仕様で展開しているルームウェアに春の新色としてライトグレーを追加し、黒・紺・ベージュ・ライトグレーの4色展開に進化した。

「リカバリーケアプラスルームウェア オールシーズン」は、身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミック繊維が体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアになっている。睡眠時の寝返りなど動きやすさと快適に着用できるよう、お腹や腰まわりもカバーする深めの股上と、肩や腕まわりは大きめに設計。コットンブレンド生地ならではの滑らかな肌触りも特長になっている。シンプルなデザインと全7サイズの幅広い展開で、男女兼用で着用できる。着用時の汗など気になる臭いを軽減できるよう、両脇と股部分にデオドラント消臭テープを付加。また、パンツには左右と右後ろにポケットを備え付けているため、日常のちょっとしたシーンで便利に着用できる。

［小売価格］9990円（税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp