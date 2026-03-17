UCC上島珈琲（以下、UCC）は、コーヒーで自分をととのえる“コンディショニングコーヒー”をコンセプトとした製品「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」を3月16日に発売した。同製品は、「コーヒー由来トリゴネリン」によって、BMIが高めの人の安静時のエネルギー消費（安静に過ごしている状態で消費するエネルギーのこと。日常のエネルギー代謝の約70％を占め、20代から加齢に伴い低下する。生命維持に最低限必要なエネルギー（基礎代謝）のほか、食事によって増大するエネルギーなども含まれる）の向上をサポートする機能性表示食品で、本機能として日本初のPETコーヒー（コーヒー由来トリゴネリンによって、BMIが高めの人の、安静時のエネルギー消費の向上をサポートする機能として（2025年11月現在））となる。「BLACK無糖」ブランドのアイデンティティを踏襲し、原材料はコーヒーのみ（食品表示基準における原材料名の表記）、機能性関与成分であるトリゴネリンはコーヒー由来、香料も添加していない。UCCは、コーヒーで代謝をケアする新習慣を提案する。

これまでコーヒーは、豊かな香りや味わいを楽しむ「嗜好品」として、あるいは眠気覚まし、リフレッシュなど気分転換のお供としても親しまれてきた。現代社会では、「理由はわからないけれど気分が重い」のような理由のない不調や、逆に「今日はなぜか調子がいい」といった目に見えない調子の変化、コンディションの揺らぎを、多くの人が日常的に感じている実態が明らかになっている（UCC調べ）。こうした状態は、個人の気分の問題にとどまらず、現代社会に共通する課題の一つといえる。このような背景を踏まえ、UCCは、コーヒーに「おいしく飲むことで自分をととのえる」という価値を見出し、“コンディショニングコーヒー”をコンセプトにした製品「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」を3月16日に発売した。



「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」

同製品は、「BLACK無糖」ブランドのアイデンティティ同様、原材料はコーヒーのみ、香料無添加、レギュラーコーヒー100％で、機能性成分も無添加（機能性成分のトリゴネリンはコーヒー由来、製品には添加していない）とのこと。原料選び、焙煎、ブレンド技術により、毎日飲めるおいしいコーヒーとしての味わいにこだわった“まろやか、贅沢なコク”の味わいが特長になっている。パッケージは、“カルテ”をモチーフにしたシンプルでスタイリッシュなデザインで、ボトル上部にはダイヤカットを施した新形状ボトルを採用している。

「コーヒー由来トリゴネリン」は、コーヒー生豆に多く含まれ、焙煎するほど少なくなる成分。これまでにヒトで健康効果を研究した事例はほとんどなく、UCCの研究において、「コーヒー由来トリゴネリン」によってBMIが高めの人（23≦BMI＜30）の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上をサポートすることを初めて見出した。「コーヒー由来トリゴネリン」の含有量を保つには焙煎を浅くする必要があるが、コーヒーは焙煎が浅いと酸味が強くなる傾向がある。UCCは、1933年の創業以来培ってきた焙煎技術とブレンド技術を駆使して「コーヒー由来トリゴネリン」の含有量を保ちながらも、健康とおいしさを両立させたバランスの良い味わいを実現することができた。

1日のエネルギー消費量の割合を見ると、読書中やテレビを見ている時、デスクワーク中や食事をしている時などの体を動かしていない状態に消費しているエネルギーである安静時のエネルギー消費（基礎代謝を含んだエネルギー消費）は、日常のエネルギー消費の約70％を占め（参考：厚生労働省「e−ヘルスネット」身体活動とエネルギー代謝）、20代から加齢に伴い低下する（参考：厚生労働省「日本人の 食事摂取基準（2020年版）」）。20代から基礎代謝量が減ることを知っている人は2030代のうち約75％も存在している一方で、そのうち34％の人は運動や食事といった具体的な行動を始められていない、という実態がある。また、生活習慣の乱れや運動不足によって、日常的に罪悪感を覚えることも多くあるようだ（UCC調べ）。このような状況を背景に、コーヒーに「おいしく飲むことで自分をととのえる」という価値を見出し、“コンディショニングコーヒー”をコンセプトにした、これまでのペットボトルコーヒーとは異なる切り口の新製品「UCCTOTONOU by BLACK 無糖 PET500ml」を開発した。毎日飲むコーヒーで続ける、代謝をケアする新習慣ををぜひ取り入れてみては。

UCCは、機能性表示食品「UCCTOTONOU by BLACK 無糖」の展開を通じて、コーヒーの新たな価値を提案し、消費者の持続的なヘルス＆ウェルネスの実現に貢献していく。

［小売価格］198円（税別）

［発売日］3月16日（月）

UCC上島珈琲＝https://www.ucc.co.jp