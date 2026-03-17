ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から「明太子」や「たまご」を使った「春の彩りサラダ」5種類を、3月17日に全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

本格的な春の到来を目前に、新生活の始まりなどライフスタイルが大きく変化する時期であり、生活リズムを整えるために健康意識が一段と高まる季節となる。特に、手軽にバランスの良い食事が摂れるサラダの需要が高まる。また、食卓におけるメニューも、冬場に好まれた鍋物や煮込み料理などの温かい食事から、気温の上昇とともに、冷たくてさっぱり食べられる食事に切り替えが始まる。

今回、日常の食卓や春のホームパーティーなどに彩りを添える「あと一品」として、プチプチとした食感が楽しい「明太子」とコク深く優しい味わいの「たまご」を主役に、春らしい華やかな見た目と満足感のある「春の彩りサラダ」5種類を展開する。

野菜とパスタが一緒に食べられるパスタサラダからは、「青じそ香る！博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」と「たまごとツナのパスタサラダ」の2種類を発売する。

ランチや夕食のプラス1品として嬉しい小容量の「ちょいデリ」からは、「明太クリームチーズのポテトサラダ」と「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」の2種類をラインアップした。

さらに、人気定番商品の「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」は明太子の風味をアップさせ、おいしくリニューアルして登場する。

忙しい新生活のランチや夕食の1品に、「春の彩りサラダ」を是非試してほしい考え。



「青じそ香る!博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」

「青じそ香る!博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」は、青じそを絡めたパスタに、大根やキャベツなどの野菜、明太子、蒸し鶏をトッピングし、和風ドレッシングで仕上げた。



「たまごとツナのパスタサラダ」

「たまごとツナのパスタサラダ」は、パセリマヨで和えたパスタに、ゆでたまご、たまごサラダ、ツナをトッピングしタルタルソース風ドレッシングで仕上げた。



「明太クリームチーズのポテトサラダ」

「明太クリームチーズのポテトサラダ」は、ポテトサラダに相性抜群な明太子を練りこみ、さらにクリームチーズと明太子・水菜をトッピングした。おつまみにも最適な一品になっている。



「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」

「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」は、チーズのコクがきいたカルボナーラソースで仕上げ、ブラックペッパーのパンチをきかせた、食べ応えのある味わいが特長になっている。



「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」

「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」は、海老・イカ・きゅうりをトッピングし、隠し味に昆布茶で旨味をプラスした明太子スパゲティサラダになっている。

［小売価格］

青じそ香る!博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ：420円

たまごとツナのパスタサラダ：420円

明太クリームチーズのポテトサラダ：298円

たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ：298円

海老とイカの明太子スパゲティサラダ：268円

（すべて税込）

［発売日］3月17日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp