２０２０年１１月に東京都国立市の自宅アパートのベランダから妻を投げ落として殺害したとして、東京地検立川支部は１７日、同市の職業不詳高張（たかはり）潤容疑者（４９）を殺人罪で東京地裁立川支部に起訴した。

高張容疑者は２１年２月に警視庁に殺人容疑で逮捕されたが、処分保留で釈放されており、逮捕から５年後の異例の起訴となった。

起訴状によると、高張容疑者は２０年１１月２９日、当時住んでいた同市内の都営アパート９階の一室で、妻（当時４１歳）に首を絞めるなどの暴行を加えた上、ベランダから投げ落として殺害したとされる。地検は高張容疑者の認否を明らかにしていない。

捜査関係者によると、高張容疑者は事件発生当時、自ら１１０番通報し、警察官に「育児に悩んでいたので自殺だと思う」などと話していたという。

警視庁は２１年２月２８日に高張容疑者を殺人容疑で逮捕し、地検立川支部に送検。同支部は同容疑者を勾留して調べたが、同３月２２日に処分保留で釈放し、任意で捜査を続けてきた。

捜査関係者によると、同庁や同支部が証拠品を改めて精査するとともに、法医学の専門家に意見を聞くなどして裏付け捜査を進め、起訴に至ったという。

同支部は「殺人という事案の重要性に鑑（かんが）みて、立証の観点から様々な検討を行い、慎重に必要な捜査を行ってきた」としている。