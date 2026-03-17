「船長判断に任せた」平和学習中の転覆・死亡事故で高校が会見　学校側の“安全管理”に問題は　弁護士が可能性を指摘

修学旅行で沖縄を訪れ、平和学習中の同志社国際高校（京都府）の女子生徒と船長が死亡した事故で、17日、学校側が会見を開いた。

当時、波浪注意報が出ていたことについて、校長は「（船長から）特に言及はなく、出航に関しての疑念も話されなかった」と述べ、出航の判断は船長に委ねていたと説明した。

「船長の判断にお任せした」

沖縄県・名護市辺野古の沖合で16日、船2隻が転覆し、高校2年生の武石知華さん（17）と船長の金井創さん（71）が死亡した事故。

一夜明けた17日、国の運輸安全委員会の調査官が現地入りした。

転覆した「平和丸」と「不屈」には、修学旅行で沖縄を訪れていた京都府の同志社国際高校の生徒が乗っていた。

同志社国際高校・西田喜久夫校長：

（亡くなった女子生徒は）非常に優秀な生徒で海外の経験が長くあり、帰国生として本校を受験した。（事故当初発表のけが人2人の他に）搬送された15人に関しては、1人が指を骨折していたことがわかった。その他、擦り傷、打撲、海水を飲んだ生徒もいる。

事故当時、現場では波浪注意報が発表されていたが、出航については「船長の判断任せ」だったことも明らかに。

同志社国際高校・西田喜久夫校長：

学校としては、最終的に教員と話し合った上で、船長の判断にお任せした。

学校と小型船の市民団体の“認識”

転覆した2隻は、普段は辺野古の工事や移設に反対する市民団体「ヘリ基地反対協議会」が使用していた。

16日夜の会見で浦島悦子共同代表は「私たちの運動の一環として、生徒さんたちにこの現場の実態をぜひ見てほしいということで多分依頼されたと思う」と話していた。

一方、学校側は･･･。

同志社国際高校・西田喜久夫校長：

抗議活動に立ち会うことは一切ない。辺野古の海の美しさを感じ、基地の姿を見るのがポイント。

また、市民団体側はボランティアで運航していたといい、「無償」だったと話しているのに対し、学校側は船員3人に5000円ずつ支払っていたと説明している。

学校側は24日に保護者説明会を行う予定だという。

宮司愛海キャスター：

転覆した2隻は、海上運送法に基づく事業登録をしていなかったことがわかりました。

一方で、学校側はこの2隻の登録や保険への加入状況を把握していなかったということです。

その上、引率教員も乗船していなかったという事実が明らかになっています。

学校側の安全管理に問題がなかったのかということについて、アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士によりますと「あくまで一般論」としてですが、「学校側に安全配慮義務違反が生じる可能性がある」ということです。

例えば、学校側には「船を出したのは適切な業者なのか確認する義務がある」。

そして、「天候が悪かった場合の中止の判断は学校側の責任になる」ということ。

また、「きちんとした引率体制がとられていたか」や「監督者として面倒を見る義務や責任がある」などの点を指摘しています。

（「イット！」3月17日放送より）