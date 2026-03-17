「私、この人絶対に無理」大好きな彼を家族に紹介すると...妹が突然の猛反発で思わぬ大波乱に！？彼女が彼を頑なに拒絶した【とんでもない理由】とは？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大好きな彼を実家に招いた主人公。しかし、紹介された妹はなぜか彼のことを強く拒絶し、不穏な空気に包まれます。妹が彼を嫌う本当の理由とは一体なんだったのでしょうか？
大好きな彼を実家へ招待♡
私には、付きあって半年になる大好きな彼氏がいました。とてもやさしくて誠実な彼との交際は、順調そのもの。
ある日、彼を私の実家へ連れて行くことに。家族に紹介するのは少し緊張しましたが、彼ならきっとみんなと仲良くなってくれると信じていました。
いよいよ彼が実家へやってくる当日。彼は手土産をしっかりと用意してくれて、とても礼儀正しく両親に挨拶をしてくれました。
両親も彼の丁寧な態度に好感を抱いたようで、和やかな雰囲気で会話が弾んでいました。
そこへ、外出先から帰宅した妹も合流。私は笑顔で妹に彼を紹介しようと立ち上がったのですが、彼の顔を見た瞬間、妹の表情はみるみるうちにこわばっていきました。
歓迎ムードが一転…妹が放ったまさかの発言とは？
妹は彼をひと目見るなり、あからさまに嫌悪感をむき出しに。挨拶もそこそこに、「私、この人絶対に無理」と冷たい声で言い放ち、そのまま自分の部屋へ閉じこもってしまったのです。
今まで妹が初対面の人にこんな無礼な態度をとったことはなかったため、私も両親も驚きで言葉を失い、さっきまでの和やかな空気は一瞬で凍りついてしまいました。
彼は気まずそうに苦笑いをして、「急に来て驚かせてしまったね」と気遣ってくれましたが、私は妹の態度が許せず、激しい怒りを感じました。
なぜ妹は、あんなにも彼を拒絶したのでしょうか。彼に非があるようには到底思えず、私は妹の真意が全く理解できないまま、ただただイライラと不安を募らせていくばかりでした。
そしてこのあと、衝撃の事実が判明して...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部