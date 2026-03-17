「私、この人絶対に無理」大好きな彼を家族に紹介すると...妹が突然の猛反発で思わぬ大波乱に！？彼女が彼を頑なに拒絶した【とんでもない理由】とは？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大好きな彼を実家に招いた主人公。しかし、紹介された妹はなぜか彼のことを強く拒絶し、不穏な空気に包まれます。妹が彼を嫌う本当の理由とは一体なんだったのでしょうか？

私には、付きあって半年になる大好きな彼氏がいました。とてもやさしくて誠実な彼との交際は、順調そのもの。

ある日、彼を私の実家へ連れて行くことに。家族に紹介するのは少し緊張しましたが、彼ならきっとみんなと仲良くなってくれると信じていました。

いよいよ彼が実家へやってくる当日。彼は手土産をしっかりと用意してくれて、とても礼儀正しく両親に挨拶をしてくれました。

両親も彼の丁寧な態度に好感を抱いたようで、和やかな雰囲気で会話が弾んでいました。

そこへ、外出先から帰宅した妹も合流。私は笑顔で妹に彼を紹介しようと立ち上がったのですが、彼の顔を見た瞬間、妹の表情はみるみるうちにこわばっていきました。