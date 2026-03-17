プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCが新たなスタジアムグルメをお披露目しました。今シーズンは新潟のご当地グルメとコラボ。日本酒の売り子も登場です。



3月21日土曜にホーム開幕戦を控えるオイシックス。



野球観戦に欠かせないのがスタジアムグルメです。



こちらのホットドッグ。新潟のあるご当地グルメとのコラボ商品なのですが……



＜日高キャスターリポート＞

「実は新潟のソウルフード“みかづき”のイタリアンのソースを使ったホットドッグです」「甘くて濃厚なイタリアンのソースとお肉のうまみがぎゅっと詰まったソーセージ、相性抜群！ジャストミートです」





”イタリアン”のソースを使ったその名も「イタリアンドッグ」。ソースだけではなく人気ベーカリー「サフラン」のコッペパンに加茂市の老舗「山長ハム」のソーセージをはさんだ、とことん新潟にこだわったメニューとなっています。日本一おいしい球団を掲げるオイシックス。ホーム開幕戦を前に新作のスタジアムグルメ8品を披露しました。小千谷市の山崎醸造のしょう油で味付けし、県産の酒粕チーズをトッピングした唐揚げなど新潟らしいグルメが目白押しです。＜オイシックス グルメ開発担当 野村仁菜さん＞「チームのスローガンはやっぱり 日本一おいしい球団というところで、ことしも会場に来てくださった ファンの皆様の心とお腹を満たせるような新メニューを開発させていただきました」さらに今シーズンから「スタジアム日本酒売り子」のサービスが始まります。上越市の新潟第一酒造のしぼりたて生酒を特殊な容器に詰めて球場で売り歩きます。試飲した選手は……＜オイシックス ダニエル・フライ選手＞「味わい深い」微発泡のさわやかな味わいにご満悦の様子でした。県内のスタジアムで日本酒を売り歩くのは初の試みだということです。オイシックスは3月21日土曜、ホーム開幕戦で楽天と対戦します。新作のスタジアムグルメは順次販売を始めるということです。