14年ぶり復活！

三菱自動車工業（以下、三菱）のフィリピン法人は2026年2月6日、日産からOEM（相手先ブランドによる生産）供給を受ける新型商用車「ヴァーサ バン」を現地で発売しました。

ヴァーサ バンは、運転席の下にエンジンを搭載して荷室を広く確保した車体構造、いわゆるキャブオーバー型のワンボックス車です。初代は1987年、三菱「デリカスターワゴン」の車体を流用した商用車「L300」シリーズとしてデビューしました。

【画像】超カッコいい！ これが三菱「新型“スライドドア”バン」です！ 画像で見る（60枚）

フィリピンでは長年にわたり人員輸送や物流用途で重宝されてきたモデルで、地域のビジネスや公共交通を支える存在として親しまれてきました。

今回、2012年以来14年ぶりの復活を遂げた新型ヴァーサバンは、日産の商用車「キャラバン」がベースとなっています。キャブオーバー型のパッケージングによって、限られた車体サイズのなかでも広い居住スペースを確保し、5列シート最大15人乗りを実現しています。

ボディサイズは全長4710mm×全幅1695mm×全高1990mm、ホイールベース2555mm。エクステリアの見栄えは、大型フロントグリルの存在感はあるものの、商用車ということもあって飾り気はなく、バンパー・ドアハンドル・ドアミラーは無塗装の素地仕上げ。リアのスライドドアは助手席側のみで、運転席側には設けられていません。

インテリアも質素です。オーディオは1DINサイズのAM／FMラジオ、エアコンはダイヤル式、メーターはアナログ式を採用。安全装備は前席用エアバッグとシートベルト程度。リアシートにはヘッドレストがありません。

一方、エアコン吹き出し口は後席向け計12個も設置されており、全員に空調の風が行き渡るように設計されています。年間を通して高温多湿なフィリピンの気候を踏まえた配慮といえるでしょう。

前席下に搭載されるパワーユニットは、2.5リッター直列4気筒ディーゼルエンジンで、最高出力129馬力、最大トルク356Nｍを発生します。トランスミッションは5速MTで、後輪が駆動します。

なお、空間の全てを居住スペースに充てているため、ラゲッジスペースはほぼ皆無。最後列シートの背もたれとバックドアの間のスペースは最小限にとどめられています。

価格は164万9000フィリピンペソ（約440万円）です。三菱はこの新型ヴァーサ バンを通じて、フィリピン市場における人員輸送やビジネス用途の需要に応えていくとしています。