Regina Songが、新曲「CGI」を配信リリースした。

（関連：back number、Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism……国内総再生数100億回突破、今聴かれるアーティストの偉業）

本楽曲は、5月にリリース予定の2ndアルバムからのからのファースト先行シングルで、新章のサウンドと世界観の土台を築くものに。次作についてRegina Songは「恋に落ちる感情や人間関係、そして人生を変えるような愛をめぐる“気まぐれで幻想的な探求”」だと語っている。

楽曲では、あまりにも魅力的で、まるでコンピューターで作られたかのように思える相手に恋をしてしまう、目が回るような感覚が描かれており、その人と過ごす時間があまりにも魔法のように感じられるからこそ、別れがよりいっそう痛みを伴うものになることを表現している。

サウンド面では、これまでよりも地に足のついた、グルーヴを重視したサウンドへの変化を示しており、かつての無垢な自分を乗り越えながらも、リスナーの心を最初に掴んだ“ファンガール”としての本質を失わずに、大人の女性へと移り変わっていくRegina Songの姿を映し出している。

（文＝リアルサウンド編集部）