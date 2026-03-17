＜グチ聞く側の反撃＞10年も「生活が苦しい」と愚痴る同僚に理由を聞くと逆ギレ！なら言わないでよ…
職場には、なぜかいつも同じ愚痴を口にする人がいるものです。とくに「生活が苦しい」というお金の話題は、聞く側の心を消耗させがちではないでしょうか。今回寄せられたのは、10年以上にわたって同じ愚痴を繰り返す同僚に、疑問と苛立ちを抱いた投稿者さんの声です。
『同僚のお子さんはふたりで、現在は奨学金を利用して大学に通っているそうです。その同僚と働きはじめたのは10年以上前。お子さんが小学生の頃から、ずっと同じ愚痴を聞かされてきました。結婚してからずっとこの状態だそうです。あまりに頻繁なので「そんなに苦しいのに、どうしてお子さんがふたりもいるの？」と聞いたら怒りました』
そりゃ怒るよ…愚痴に反論や質問はいらない
この投稿に寄せられたのは、怒る理由は質問した投稿者さんの行動にある、という冷静な分析でした。背景には、「愚痴の本当の目的」が隠れているようです。
『愚痴を言う目的は、解決じゃなくて共感。「大変だよね」と言ってほしいだけなのに、正論を突きつけられたから怒る』
『単なる口ぐせ。反論や質問はされたくない』
『不幸マウントってあるらしい。私はこんなに不幸よ、ドヤっていう感じの』
『「そうだよね、大変だよね。うちもだよ」という言葉を聞いて心を軽くしたいのに、「お前が悪い。自業自得」と言われた気がして、感情の行き場がなくなるのだと思う』
怒ったのは、投稿者さんが黙って聞いてくれなかったからという見方もありました。「都合のいい聞き役になる必要はない」「怒らせて愚痴が減るならラッキー」という割り切った声も見られました。
長年同じ愚痴を聞かされたら、たしかに冷める
一方で、長年続く愚痴に冷めた視線を向けるコメントもありました。
『10年以上同じこと言い続けるのは、さすがに理解できない。毎月1万円でも貯めていたら、10年で120万円。家計管理の問題では？』
病気や失業など、やむを得ない事情があるなら聞いている方も理解できるのかもしれません。そうでないなら「ただ考えたくないだけ」「解決する気がないから、ずっと困っている」という厳しい指摘もありました。また、「愚痴を聞かされる側のしんどさ」に共感する声も目立ちます。
『愚痴ってどうしたいの？ って思ってしまう』
『たまにならいいけれど、毎回だと疲れる』
なかには、「転職を勧めてみたらどうか」という実践的な意見もありました。「給料が安いよね」「あなたならもっと条件のいいところがある」と返すことで、愚痴自体を減らせるかもしれないという考えです。
お金のアドバイスはいらない。右から左へと受け流す
一方で、核心を突く質問はしない方がいいとの意見もありました。
『みんな一生懸命、そのときはそれが最善だと思って選んだ道。引き返せないし、子どもの人生を背負っているから歯を食いしばって頑張っているだけ。でも弱音が愚痴として漏れることもある。八つ当たりされていないなら、右から左へ流してもいい』
『私の職場にもいたよ。子どものランドセルは中古。頭が悪いはずだから学費は用意しないと堂々発言。同じ職種、同じ勤続年数だから大体の年収がわかるけれど、そりゃ相当苦しいだろうなと思って聞き流している』
愚痴を言う人たちは、アドバイスは求めていないのでしょう。「愚痴は天気の話題と同じ」「ラジオだと思って聞き流す」という声もあり、距離感を保つ際の参考になりそうです。
愚痴られることがイヤなのであれば
さらに、「愚痴られる側にも理由があるのでは」という視点からのコメントもありました。
『投稿者さんが、普段から優しく聞いてくれるから、安心して愚痴っているのかも』
『ただ共感してほしい愚痴なのだろうね。一度、「お金の話が実は苦手」と伝えてみたら？』
それでも改善しないなら、「市役所や相談窓口を勧める」「距離を置くのも優しさ」という意見もありました。イヤな気持ちを隠してまで、愚痴を聞き続けることだけが思いやりではないとママたちは言います。
愚痴を言う人と言われる人と
愚痴を言う人の多くは、答えを求めているのではなく、気持ちを吐き出したいだけなのかもしれません。しかし、それを長年受け止め続ける側にも限界があるのではないでしょうか。投稿者さんも最初は共感していたのかもしれません。でも度重なる愚痴に、受け流すようになり、もはやその人に嫌悪感すらあるようです。相手を軽蔑してしまう前に距離を取ってもいいのかもしれません。
大切なのは、愚痴を正面から受け止めず、相手の人生を背負わないことなのでしょう。自分の心を守る線引きをしながら、ムリのない関わり方を選ぶことが、職場で穏やかに過ごすための一歩になるのではないでしょうか。