「オープン戦、巨人−ヤクルト」（１７日、東京ドーム）

巨人・戸郷翔征投手が先発し、５回５安打２失点で降板した。

直球主体の投球で最速は１４８キロ。一回、サンタナには１４６キロを左中間席へ運ばれた。四回はいずれも直球を連打されてピンチを招くと、赤羽に犠飛を許した。

開幕まで１０日となったが、完全復活が期待される右腕の現状はどうか。巨人ＯＢの関本四十四氏は「今日は大城と組ませて、居直ったように直球、直球、直球と投げ込んでいた。光が見えてきているとは思うが、まだもがいているんだろうな」と語った。

戸郷は昨年まで２年連続の開幕投手。昨季はメジャー移籍した菅野智之の後を継ぐエースとして期待されたが、不調に陥り８勝９敗、防御率４・１４に終わった。

今季はリリースポイントを下げたフォームに修正。キャンプから投げ込んできたが、関本氏は「まだ肘のポイントが安定せず、ずれると球が高めにいく。今のままなら五回から六回までなんとか最少失点でしのげれば、という状態だろう」と語った。

エース格の山崎伊織が右肩のコンディション不良で離脱。阿部監督はドラフト１位の竹丸和幸に開幕投手を託した。関本氏は「竹丸は８勝から１２勝はできる」と太鼓判を押すが、課題の先発陣には不安も漂う。

関本氏は「本来の戸郷は１５０キロ前後の直球でファウル、ファウルを打たせてストライクを稼いぎ、フォークで打ち取る。３球、４球でアウトを重ねていけるが、今日は中盤で球速も落ちていた。シーズン後もしばらくは試行錯誤が続くんじゃないか。山崎の状態も気になるが、戸郷が復活してくれないと困るよな」と、大きな期待を寄せた。