海にまつわる民話をアニメーションにして、次の世代に伝えるプロジェクトが全国各地で行われています。鹿児島県内では、日置市に伝わる民話が初めてアニメ化されました。

『私たちにおさずけになった子どもだと。「おさず」と名づけ、大切に育てることにしました。おさずは、体の下半分が魚というめずらしい姿をしていました』

完成したのは4分30秒ほどのアニメで、日置市に伝わる「遠見番山の人魚」です。

「海ノ民話アニメーション」の取り組みは、全国各地の海にまつわる民話を次世代へと語り継いでいこうと、日本昔ばなし協会と日本財団が、2018年から「海と日本プロジェクト」の一環として続けています。

これまでに90作品以上が作られていますが、今回、鹿児島は初めてです。

日置市東市来町の遠見番山は、標高180メートルの吹上浜を見下ろせる山で、江戸時代には密航船を監視する番所がありました。

物語は、不思議なろうそくをつくる人魚の話です。

（日本昔ばなし協会・沼田心之介代表理事）「帰ってからも、お父さんやお母さん、きょうだい、いろんな人とまた見てもらえるとうれしい」

この日は、遠見番山に近い伊作田小学校で、監督で日本昔ばなし協会の沼田心之介代表理事らも参加して上映会がありました。

『おさずは大きくなるにつれ、自分の体が人と違うことを気にして、家に閉じこもるようになり、ろうそくに絵を描いて暮らしていました。

そのうち、次第に不思議なことが起こるようになりました。

おさずが絵付したろうそくの燃え残りを持って漁に出ると、どんな嵐にあっても助かるのです』

動画では、吹上浜の自然やふるさとの歴史も紹介されていて、海について考えるきっかけにしてほしいとしています。

Q.こんな民話があったのは知っていた？

（3年生）「分からない。初めて（知った）」

（4年生）「怖いけど海は楽しいから、凶暴な魚に気を付けて遊んだりしたい」

上映会のあと、沼田監督は日置市役所を訪れ、アニメの完成報告と「海ノ民話のまち認定証」を永山市長に手渡しました。

（日本昔ばなし協会・沼田心之介代表理事）「（民話は）その町の特徴や文化、精神性やいろいろと含まれていると思うので、この物語、このアニメを通じて、海に対する思いみたいなところを考えるきっかけになったらいいなと」

（日置市・永山由高市長）「次は自分たちが伝える番として、この物語をつないでいこうという、そういう起点になりえる可能性を秘めたアニメーションだと思うので、大切な宝物がまたひとつ日置市に増えたという実感をもって拝見している」

「遠見番山の人魚」は、海ノ民話のまちプロジェクトのホームページで公開されています。また、市内の店ではプロジェクトとコラボした商品も販売されています。

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