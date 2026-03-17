口だけならダサいから結果で勝つ！ヒカルが自分に課す「世界トップ級」の異常なハードル【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんの“仕事力”がスゴイ！】比べる相手は常にイーロン・マスクや前澤友作クラス！

高い志とすさまじい熱量

ヒカルさんと話していて感じるのは、とにかく目標が高いということです。ヒカルさんと一緒にいると、「イーロンクラスにならないとダメだ」とか、「前澤さんに比べたらまだダメ」とか「もっと稼ぎたい！ このままじゃダメだ!!」といったことを、常に言葉にしています。これも本当にすごいなと思います。こんな人、僕は会ったことがありませんでした。

高橋将一氏は、ヒカルさんのことを「バイタリティというか熱量というか、それが異常に高い」と評していましたが、僕も本当にそう思います。すでに、ヒカルさんは十分すごい存在になっていて、十分なお金も持っているにもかかわらず、「前澤さんに比べたらまだまだ」「イーロンに比べたらまだまだ」ということを、本当に毎日言っています。

その理由を聞くと、「世のなかの人は前澤さんの方が俺よりすごいと言うけど、自分の方が才能があると自分では思っている。でも、それを言っているだけではダサいので、結果で勝つしかない」とヒカルさんは言うわけです。つまり、結果で勝つという目標を達成するために、前澤氏やイーロン氏のことを常に口にして、常に意識して自分を追い込むというか、自分への要求を本当に高い水準に求め続けている人だと感じています。

常に自分への要求を上げていく

毎日のように言葉にし、常に意識していることがすごい！

結果で勝つという目標のためのハードル

今はまだイーロン・マスクや前澤さんの足元も見えていないのは事実

比較されて下に見られるので結果を見せていくしかない

必然的に自分に要求するハードルも上がっていく

口で言っているだけではダサいので結果で勝つしかない、勝ちたいと考えている

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘