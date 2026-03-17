ドル円１５９．１０近辺、ユーロドル１．１５１０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は159.10近辺、ユーロドルは1.1510近辺で推移している。いずれも前日NY終値（ドル円159.07レベル、ユーロドル1.1505レベル）付近に落ち着いた格好。



ロンドン朝方にはNY原油先物が急上昇する場面があり、有事のドル買い反応を誘った。ドル円は159.49付近、ユーロドルは1.1466付近までドル高が進行した。しかし、ロンドン勢の本格参加とともにドルが売り戻されている。



「イラン最高安保委のラリジャニ氏は死亡とイスラエル国防相」などの中東情勢の緊迫化の報道が流れているが、足元では落ち着いた相場展開になっている。欧州株は総じて堅調に推移。米株先物は時間外取引で小幅反落。米10年債利回りは4.24％台半ばに上昇したあと、4.22％付近に低下している。



USD/JPY 159.11 EUR/USD 1.1505

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