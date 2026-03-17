卓球女子で２０２１年東京五輪混合ダブルス金メダルの伊藤美誠（スターツ）が１４、１５日に自身の名を冠したジュニア大会「伊藤美誠杯 ワールドチャレンジ」を長野・千曲市で開催した。男女計２２１人が参加。女子は中学２年の石田心美（石田卓球Ｎ＋）が２連覇を飾った。「２連覇を達成することができて本当にうれしい。五輪で金メダルを取られた方が、目の前にいて下さってすごい。（大会開催に）とてもありがたいです」と声を弾ませた。

決勝では、力のあるフォアドライブを武器にカットマンの瓜生日咲（うりう・ひさ、木下アカデミー）を３―０で下した。２４年パリ五輪団体銀、シングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）を指導した石田大輔氏がベンチに入り、石田を支えた。石田は将来の夢を「憧れは早田ひな選手。伊藤美誠選手からもメンタルを学んでいる」と掲げ、伊藤美誠杯から世界に羽ばたく。

男子では、岡田蒼空（東京・成立学園中）が決勝で丹波颯音（愛工大明電中）を３―０で退け、初優勝を飾った。「めっちゃうれしいです」と喜びを語った。子供たちの間でも「みま杯」と定着しつつある今大会。岡田は「伊藤美誠選手は五輪で優勝されている選手なので、尊敬しているし、自分の目標。（大会があることで技や戦い方）試せるいい機会になりました」と感謝の思いを込めた。

伊藤美誠杯は、伊藤が大会会長として「現役選手であるうちにプレーを見せたい」との思いから今年で３年目の開催を迎えた。大会の合間に東京五輪でペアを組んだ水谷隼氏をゲストに招き、参加者を対象にした講習会を実施。地元の高校生を中心とした１１２人のボランティアも準備段階から携わった。伊藤は「大会の運営スタッフも含め、本当に多くの方が動いて下さって感謝しています。４年目、５年目と頑張って行きたい」と、今後に向けても決意を述べた。