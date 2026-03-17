沖縄県辺野古沖で船が転覆し、高校生らが死亡した事故。生徒たちが通う高校が17日に会見し、経緯などを説明しました。みえてきた安全管理上の問題点は？

■事故調査調整官「小さい船に結構な人数が」

陸地にあげられた2隻の小型船、「平和丸」と「不屈」。

記者

「調査官2名が『不屈』の調査をしています」

運輸安全委員会は17日、船舶事故と認定し、船の調査を開始しました。

運輸安全委員会 事故調査調整官 山崎二郎氏

「小さい船に結構な人数が乗っていたんだなという印象は受けました」

■平和学習の一環で沖縄に

沖縄県名護市の辺野古沖で16日、京都府・同志社国際高校の2年生18人を乗せた小型船2隻が転覆した事故。

船に乗っていた女子生徒（17）と、船長の金井創さん（71）が、海に投げ出され亡くなりました。

17日に会見を行った高校。

京都・同志社国際高校 西田喜久夫校長

「（亡くなった女子生徒は）非常に優秀な生徒で、英語の力がとくにネーティブ並み。非常に気軽に『先生おはよう』『こんにちは』と声をかけてくれる生徒」

生徒らは、平和学習の一環で沖縄を訪れていたということです。

西田喜久夫校長

「一人一人が平和を作り出す人になれるようにという思いから、40年以上にわたり沖縄研修を続けてきた」

◇

船に乗り、辺野古の現状を学ぶ研修は3年前からスタート。

生徒らが乗っていた船は、普天間基地の移設を巡り抗議のため使われていたものでしたが…。

西田喜久夫校長

「船上で抗議活動は一切していません」

■なぜ出航…「船長に任せていた」

今回の転覆事故で問題とされているのは“安全管理”の体制。事故当時、現場海域では波浪注意報が発表されていました。

なぜ出航に至ったのか？

西田喜久夫校長

「私ども海の事はよく分からないので、船長のお考えのかたちで出航を決められたと。安全は一応担保されていると考えていたのが事実」

──安全担保の根拠は？

西田喜久夫校長

「金井船長とのお話の中で…」

──金井船長が安全と言ったから？

西田喜久夫校長

「そうでございます」

最終的な判断は「船長に任せていた」と説明。

■事業登録ない船、学校側は把握せず

また、船に乗っていたのは生徒のみで、引率の先生は港で待機していたということです。

一方、転覆した船については人を乗せるための事業登録をしていなかったことが分かっています。

この点について、学校側は「把握していなかった」としています。

学校側は今後、第三者委員会を立ち上げ、原因究明と再発防止に取り組むということです。

■海上保安庁、業務上過失致死傷などの容疑を視野に

今回の事故について、専門家は…。

日本水難救済会 遠山純司理事長

「特に沿岸部というのは磯（いそ）波というのが発生する可能性がある。波と波がぶつかって寄せてくる波と、反射する波がぶつかって、さらに大きな波になる可能性。注意報や警報が出ているときには、後でしけてくる可能性がある。悲観的なサイドに立った慎重な判断が必要」

海上保安庁は船を運航していた市民団体の安全管理体制に問題があった可能性があるとみて、業務上過失致死傷などの容疑を視野に関係者からの聞き取りを進める方針です。