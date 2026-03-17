M-1ファイナリスト、初対面のりなぴっぴに「タイプじゃないです」 大暴言で一同爆笑

千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

3月15日（日）の同番組では、昨年のM-1ファイナリストがまさかの“大暴言”を吐く一幕があった。

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今回は、口喧嘩が一番強いコンビを決める企画「第4回 コンビ対抗！フリースタイル口喧嘩バトルトーナメント」を開催。

第1回・第2回王者のひつじねいり、前回大会優勝のリンダカラー∞をはじめ、豆鉄砲、『M-1グランプリ2025』ファイナリストのカナメストーンと豪快キャプテン、そしてザ・ギースが初参戦し、総勢6組の実力派コンビが激突。審査員は大悟と鬼越トマホークが務めた。

第1試合では、芸歴22年の大ベテラン、ザ・ギースに勝利した芸歴8年の豆鉄砲だったが、リンダカラー∞が前回王者の実力を見せつけて決勝へ。

一方、豪快キャプテンは、人気コンビ・カナメストーン、強豪のひつじねいりを下し、初の決勝へと駒を進めた。

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いざフリースタイル口喧嘩バトル決勝がスタートすると、山下ギャンブルゴリラ（豪快キャプテン）が「何から出た人（ブレークした人）ですか？」と挑発。

すると、Den（リンダカラー∞）が「『おもしろ荘』から出てきた。で、千鳥にハマってココ」「我ら千鳥チルドレンだから」と“千鳥お墨付き”マウントで応戦する。

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2組は今回が「はじめまして」だったため、お互いの情報が少ないなかでの探り合いが続くも、最後は山下が、りなぴっぴ（リンダカラー∞）に「ハッキリ言います、タイプじゃないです」と断言。

まさかのオチで爆笑をさらい、見事、豪快キャプテンが新王者の座に輝く結果となった。